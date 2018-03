Città Sant’Angelo, esito convegni per operatori sanitari

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) – Grande giornata della Scuola Leonardo con due convegni di sabato 17 Marzo, il primo sui Dolori alla Colonna Vertebrale tenutosi presso la Sala della Scuola Leonardo a Città Sant’Angelo con oltre 60 persone e al palazzo Sirena di Francavilla al Mare sui Disturbi del Comportamento Alimentare con più di 200 presenze.

É stata una giornata di grandi approfondimenti culturali con la partecipazione di relatori di primissimo piano quali Dott. Renato Cerbo, Dott. Paolo Di Berardino, Dott.ssa Luisa Andreacola, Dott. Mario Di Pietro, Dott.ssa Laura Dalla Ragione, Dott.ssa Carmen Di Berardino, Dott.ssa Cinzia Marinelli, Dott. Alfonso Mascitelli, che hanno trattato le tematiche dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) quali: epidemiologia e clinica, percorsi assistenziali diagnostici integrati, aspetti nutrizionali, disturbi alimentari precoci e sintomi di allarme, appropriatezza ed efficacia nei percorsi terapeutici, esperienze di supporto psico-educazionale e psico-terapeutico, la rete dei servizi socio-sanitari per la prevenzione, diagnosi e cura dei DCA nella Regione Abruzzo, concludendo con le esperienze degli operatori sanitari addetti a prevenzione, diagnosi, cura e assistenza e riabilitazione.

Il dott. Mario Lizza, promotore delle iniziative di eventi formazione della Scuola Leonardo, si dice “Molto soddisfatto per la qualità delle relazioni e per l’importanza dei temi che abbiamo scelto con cura. La grande richiesta di partecipazione, oltre 290 da tutta la Regione dimostra il grande interesse del tema e la sua straordinaria attualità. Il non aver potuto permettere la partecipazione di tutti, limitata a 200, ci impone di organizzare una nuova edizione a Settembre. Spero che da questa iniziativa possano stimolarsi nuove prospettive in ambito sanitario regionale”.

Mentre a Città Sant’Angelo al convengo “Il dolore della colonna: diagnosi e possibilità di trattamento con agopuntura e altre tecniche complementari” sono intervenuti la Dott.ssa Tiziana D’Onofrio, il Dott. Claudio Cardone, il Dott. Emidio Paolini e il Dott. Vincenzo D’Onofrio.

Il Prof. Mauro Pallini, direttore della Scuola Leonardo, non nasconde la sua soddisfazione per il lancio riuscitissimo dell’iniziativa usitatamente all’Associazione “Dea Cura”, “L’entusiasmo dei partecipanti mi ha generato una vera e propria emozione per l’accurata ed appassionata partecipazione, oltre alla professionalità dei relatori. E’ un giorno importante per la nostra Scuola Leonardo che diventa sempre più un punto di riferimento per la formazione in Abruzzo. Un grazie al dott. Mario Lizza e a tutto lo Staff che con puro spirito volontario organizza gli eventi”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Prossimo appuntamento Sabato 7 Aprile a Lanciano sul tema “Dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria. Il rischio chimico. La formaldeide”.