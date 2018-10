Città Sant’Angelo, domani imprenditori ucraini in visita

Il sindaco Florindi: “É un’occasione importante per tutto il nostro territorio, si tratta di un’ottima strategia di marketing territoriale”

CITTÁ SANT’ANGELO – Domani a partire dalle ore 9.30 del mattino il centro storico di Città Sant’Angelo ospiterà una delegazione di imprenditori e rappresentanti di alcune associazioni di categoria provenienti dall’Ucraina. La cospicua delegazione sarà guidata dal Presidente della Camera di Commercio ed Industria Nazionale di Kiev Dott. Zasulsky, dal Direttore Generale Rappresentante per l’Italia del desk Camera di Commercio di Kiev Dott.ssa Vasile e dal Dottor Paolo Di Lullo, Presidente Oonorario dell’associazione CIBFEA (Camera Italia per i Balcani e Paesi della Federazione Euroasiatica).

La visita avrà come obiettivo quello di far conoscere e valorizzare non solo il meraviglioso territorio di Città Sant’Angelo, ma anche e soprattutto quello di divulgarne le eccellenze promuovendo le occasioni di business e la cooperazione tra le imprese del nostro territorio e quelle ucraine.

“É un’occasione importante per tutto il nostro territorio – dichiara il Sindaco Gabriele Florindi – si tratta di un’ottima strategia di marketing territoriale, grazie alla quale sarà possibile non solo promuovere le bellezze e le bontà di Città Sant’Angelo, cosa che stiamo facendo da tempo, ma anche riuscire a tessere le fila di rapporti commerciali duraturi e fruttuosi con imprenditori ucraini di altissimo livello, delegati di rilevanti società per azioni, che possono rappresentare una occasione d’oro per il nostro tessuto imprenditoriale”.

L’occasione nasce nell’ambito del workshop gratuito, promosso e organizzato dalla CIBFEA che si svolgerà il giorno 10 ottobre presso l’Hotel Promenade di Montesilvano nel corso del quale le aziende potranno incontrarsi direttamente in uno scambio one to one, supportato da interpreti di lingua russa che verranno messi gratuitamente a disposizione dei partecipanti.

Le aziende angolane che hanno deciso di cogliere questa grande opportunità sono: La Mugnaia, Costantini vini e Azienda Agricola Verde Abruzzo.