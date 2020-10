“Città della Musica”: consegnati i lavori per arredi e attrezzature

PESCARA – Importante passo in avanti per il progetto riguardante la “Città della Musica”, che ha sede in Via Raiale. Sono stati infatti consegnati in queste ore i lavori di progettazione e di realizzazione degli arredi e delle attrezzature della mediateca all’interno della nascente struttura che si candida, una volta completata, a divenire un polo di riferimento per le produzioni musicali e per la valorizzazione dei talenti locali.

L’intervento in questione, per un importo complessivo di 230.000 euro, è stato affidato con procedura negoziata all’Impresa Di Giampaolo Srl, con ribasso del 10,12 % sul costo previsto a base d’asta di € 169.215,45. Il termine dei lavori è stato fissato al 4 gennaio 2021, in un arco temporale di 90 giorni.

Ma si tratta solo del primo passaggio; entro il mese di novembre, essendo già state affidate le opere, partirà anche la costruzione delle aule didattiche, per un investimento da un milione di euro, che dovranno essere terminate entro sei mesi. Nelle aspirazioni del Comune, la Città della Musica, il cui tortuoso percorso di realizzazione ebbe inizio al 2007, potrebbe essere inaugurata entro il 2021. Un obiettivo al quale l’amministrazione guidata da Carlo Masci punta con determinazione fin dal suo insediamento, affinché questa grande “incompiuta” diventi finalmente una realtà.