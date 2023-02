Circuito CorriMarsica Uisp: calendario eventi podistici 2023

Con l’arrivo della nuova stagione, il CorriMarsica Uisp torna a proporre un nutrito calendario comprendente ben 22 appuntamenti tra febbraio e dicembre che spaziano tra la corsa su strada, quella notturna e i trail di montagna, cinque in più rispetto all’edizione 2022.

Questo grazie anche alla sinergia tra il comitato Uisp L’Aquila presieduto da Liberato Taglieri e le singole società organizzatrici di ogni manifestazione: un segnale forte che sta ad indicare l’interesse del territorio per questo circuito e che il mix delle manifestazioni è stato centrato in pieno con l’auspicio che sia ancora una volta la passione per questo sport a trionfare su tutto.

Tra questi 22 appuntamenti, il battesimo ufficiale del circuito domenica 19 febbraio a Ovindoli con il Cross Trail Val d’Arano ma l’evento clou da segnare in agenda è quello del 30 aprile ad Avezzano con la Mezza Maratona del Fucino che assegnerà il campionato nazionale Uisp. L’Ultra Sky Marathon d’Abruzzo (1°luglio a Ovindoli) e il Trail del Narciso (17 settembre a Rocca di Mezzo) avranno validità di campionato regionale Uisp per le specialità del trail lungo e corto.

19 febbraio Ovindoli – Cross Trail Val d’Arano

26 febbraio Trasacco – Winter Trail Monte Labbrone

30 aprile Avezzano – Mezza Maratona del Fucino (campionato nazionale Uisp)

28 maggio Pescina – Trail Pescinese

4 giugno San Benedetto dei Marsi – Corrimarruvium

11 giugno Gioia dei Marsi – Trail Gioia Dei Marsi

17 giugno Avezzano – Stracittadina Avezzano

1°luglio Ovindoli – Ultra Sky Marathon d’Abruzzo (campionato regionale Uisp trail lungo)

8 luglio Pescasseroli – Ecolonga Pescasseroli

16 luglio Canistro – Trail delle Acque di Canistro

3 agosto Tagliacozzo – Night Race Tagliacozzo

6 agosto Gioia dei Marsi – Stramanoforno

13 agosto Luco dei Marsi – Notturna Luchese

20 agosto Fonte Cerreto – Eco Trail Del Gran Sasso

27 agosto Trasacco – Stracittadina Trasaccana

2 settembre Villavalelonga – Marcialonga del Cerbiatto

10 settembre Celano – Kilometro Verticale di Celano

17 settembre Rocca di Mezzo – Trail del Narciso (campionato regionale Uisp trail corto)

24 settembre Lecce nei Marsi – Stracittadina Leccese

15 ottobre Civitella Roveto – Eco Trail della Roscetta

22 ottobre Castel di Sangro – Trail dell’Acqua Puzza

26 dicembre Valico Monte Salviano – Cronoscalata Monte Salviano