“I Circuiti d’Abruzzo”: mix tra automobilismo storico e bellezze della Regione

Dal 31 agosto al 2 settembre si svolgeranno due Circuiti, a Teramo e Pescara, e il Gran Premio Vetturette a pedali

PESCARA – C’è attesa negli ambienti motoristici storici non solo abruzzesi per la nuova iniziativa promossa da Fabio Di Pasquale e denominata “I Circuiti d’Abruzzo”. L’evento, organizzato con la preziosa collaborazione della Regione Abruzzo e riservato alle vetture barchette storiche, prevede la rievocazione di tre Circuiti abruzzesi.

Praticamente tre manifestazioni in una sola con l’ambizione non ultima di valorizzare le bellezze della Regione Abruzzo attraverso il connubio con l’automobilismo storico e, nella fattispecie, con vetture dall’indiscutibile valore estetico e collezionistico.

Due Circuiti, Teramo e Pescara, saranno organizzati dall’Old Motors club di Pescara che è federato Asi, il Gran Premio Vetturette invece sarà curato dal Club Ruote Classiche Teatine che fa parte di Aci Storico.

Si inizierà giovedì 31 agosto con il ritrovo dei partecipanti in mattinata a Chieti. Nel primo pomeriggio le vetture raggiungeranno Pretoro, caratteristico borgo tutto incastonato nella roccia, per poi fare ritorno a Chieti e dare vita, nel tardo pomeriggio, alla Rievocazione del Gran Criterium delle Vetturette. Cena e premiazione concluderanno la prima giornata. Sempre a Chieti fin dal pomeriggio verrà allestito anche un gazebo delle Poste Italiane per un annullo filatelico dedicato all’evento.

Il giorno dopo le auto storiche raggiungeranno Teramo: nel pomeriggio con inizio alle 17 in Piazza Martiri spazio al “Gran Premio per vetturette a pedali” dove protagonisti saranno i bambini di età non superiore ai sei anni. In serata l’attenzione tornerà sulle signore a quattro ruote che intratterranno il pubblico di appassionati e curiosi.

Sabato 2 settembre sarà la volta di Pescara dove le barchette giungeranno dopo un tour sulle strade del Circuito di Pescara di F1, che ancora oggi con i suoi 25,5 chilometri è il più lungo al mondo. Il tracciato condurrà i partecipanti a Cappelle sul Tavo, a Spoltore, con passaggio davanti al monumento della Coppa Acerbo, e a Montesilvano località famosa per il record sul chilometro lanciato stabilito nel 1950 da Manuel Fangio con 310,314 km/h. Alle 19 le auto storiche, rientrate nel frattempo a Pescara, si faranno ammirare su un percorso ricavato tra le principali vie del centro città nell’ambito della Settimana Dannunziano di Pescara, fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri. Il tutto come preambolo dei festeggiamenti del 2024, sempre in collaborazione con la Regione Abruzzo, che si terranno per i 100 anni della Coppa Acerbo.