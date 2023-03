“Cinque racconti e una fiaba”, Edda Migliori presenta il libro a Milano

MILANO – Avrà luogo giovedì 30 Marzo alle ore 18.00 al Circolo Combattenti e Reduci, nell’antico Casello Daziario di Porta Volta, la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba” della giornalista e scrittrice Edda Migliori.

Un incontro che si terrà tra le splendide suggestioni di un glicine secolare che adorna il giardino interno al Circolo e che dona al luogo un’aria magica e che l’autrice ha scelto per la sua prima presentazione milanese.

Un libro, “Cinque racconti e una fiaba”, in cui l’autrice affronta temi importanti, reali, toccanti e profondi; racconta di origini da ritrovare, di antichi insegnamenti dei nonni, di ritorni alla propria terra, di rispetto per il lavoro, di sacrifici e tanto sudore, di vigneti da “accudire” e di terre da coltivare, all’insegna di “Pane e fatije” ovvero “Pane e lavoro”.

Le storie narrate si svolgono nel territorio abruzzese. L’autrice, natia di quei luoghi e che per studio e lavoro si è trasferita nella metropoli milanese, fino poi a ritornare nella terra di origine, fa parlare i propri protagonisti con frasi e dialoghi nel suo dialetto, ovviamente scrivendone la traduzione al seguito.

Infine conclude questo suo lavoro con una fiaba, anch’essa con richiami molto espliciti alla natura, ai boschi e ai campi incontaminati. Protagonisti sono una Coccinella e un Tronco cavo che in modo simpatico, gentile e leggero, ci “parlano” di valori come l’amicizia e la solidarietà, a cui troppo spesso non riconosciamo il valore e l’importanza che meritano, ma anche di evoluzione, crescita e coraggio di abbandonare la propria zona di comfort.

Sfogliando questo libro “assaporiamo” la semplicità, la bontà, la purezza e la genuinità di antichi sentimenti, odori e sapori di cui purtroppo non riusciamo più a godere; non riusciamo più a sentirli perché assuefatti da un mondo che non lascia vie di fuga, non lascia il tempo per riflettere e gioire delle cose veramente importanti. Questo libro vuole metterci in stand by per un po’, permettendoci di riscoprire le nostre vere “radici”.

A moderare l’incontro e dialogare con l’autrice sarà Cristina De Tullio, poliedrica esponente della vita sportiva e sociale milanese, mentre la presentazione del libro sarà a cura di Annalisa Cavaleri, giornalista professionista e professore di Antropologia del cibo.

“Presentare il mio libro a Milano, città che tanto mi ha dato e che ho sempre prepotentemente nel cuore è per me estremamente significativo– ha spiegato Edda Migliori- Narrare il mio Abruzzo e le sue tradizioni mi riempie sempre di gioia e poterlo fare attraverso i miei racconti lo ritengo un grande privilegio. Grazie a tutti coloro che condivideranno con me questo momento”.

L’evento avrà luogo Giovedì 30 Marzo alle ore 18.00 al Circolo Combattenti e Reduci, in Via Alessandro Volta 23, Milano.