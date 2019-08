Cinema a Montesilvano, in arrivo “Coco” e “Ladyhawke”: ecco dove

Nuovi appuntamenti il 18 e 20 agosto con “I colori del Cinema”. La rassegna, giunta alla quinta edizione continua a fare il pieno di presenze

Per il quarto anno consecutivo la rassegna cinematografica all’aperto “I Colori del Cinema” nata dall’iniziativa e dalla collaborazione tra il Comune di Montesilvano e l’associazione Pescara Punto Zero, torna ad animare le serate estive della città. Un successo davvero importante di pubblico, con picchi di 150 persone il 26 luglio con la proiezione di “A star is a Born” ma anche di capolavori come “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi e “Oceania” animazione che ha registrato il tutto completo nella proiezione allestita all’interno della Riserva naturale Statale di Santa Filomena.

Massimo Melizzi, Presidente di Pescara Punto Zero: “quest’anno grazie alla collaborazione sinergica con la nuova amministrazione di Montesilvano e con il Sindaco Ottavio De Martinis, abbiamo aggiunto due nuove location per le proiezioni, il piazzale antistante la Chiesa della Madonna della Neve, con il suo naturale e meraviglioso affaccio panoramico sul Gran Sasso, e la Pineta di Santa Filomena, tratto di unione tra la spiaggia e la città ora risorto grazie alle attività organizzate per i bambini e gli adulti, oltre alla classica in Viale Europa. C’è una grande partecipazione sia da parte dei cittadini, sia, elemento importante, dei tanti turisti che da anni hanno cominciato ad apprezzare la qualità dell’offerta di spettacoli di intrattenimento e soprattutto cultura”.

PROGRAMMA

A grande richiesta, nel calendario sono state aggiunte 2 date: la prima il 18 agosto con “Coco” prodotto dalla Pixar, che racconta la storia di un ragazzo che vivrà un’avventura per dimostrare il suo amore per la musica, vincitore di 2 Premi Oscar – miglior canzone e film d’animazione 2018, un premio ai Golden Globes, un premio ai BAFTAe 2 Critics Choice Award.

La seconda data, martedì 20 agosto alle 21.15, una proiezione speciale per commemorare la recente scomparsa – il 19 luglio scorso – di Rutger Hauer: Ladyhawke di Richard Donner con una giovanissima Michelle Pfeiffer e con il grande attore, organizzata nel piazzale antistante la Chiesa della Madonna della Neve a Montesilvano Colle.

Il film, che racconta una fiaba ambientata nel Duecento, narra di un cattivo signore di un borgo francese ha trasformato due innamorati in due animali: lui diventa un lupo di notte, quando lei è una bella fanciulla; lei è un falco di giorno, quando lui è un prode cavaliere. Insieme affrontano una fantastica avventura, finché durante un’eclisse solare, il maleficio si dissolve. Girato interamente in Abruzzo, il film si avvale dell’ottima fotografia di Vittorio Storaro. Tutte le pellicole introdotte e commentate dal regista Davide Desiderio, che ogni volta propone letture diverse e approfondimenti ad hoc sulle produzioni filmiche.