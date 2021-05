“Cinema e ambiente Avezzano”: ecco quando si svolgerà

Il Festival si terrà dall’1 al 6 giugno al Castello Orsini e all’Arena Mazzini. Serata di chiusura nella riserva naturale del monte Salviano

AVEZZANO – Ha preso il via il festival “Cinema e ambiente Avezzano” organizzato da “The Factory” con il sostegno del Comune, che vedrà la realizzazione di un concorso internazionale di cortometraggi e lungometraggi, una rassegna a tematica ambientale tenuti al Castello Orsini e all’Arena Mazzini dall’1 al 5 giugno, dalle 15 alle 22. La serata di chiusura del festival sarà ospitata nella riserva naturale del monte Salviano.

Questa mattina, si è svolta la conferenza di presentazione a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessore al Turismo, Pierluigi Di Stefano, il direttore artistico Paolo Santamaria, Silvia Cardarelli, di Heat Factory e Ambeco e il dirigente Massimo De Sanctis.

Dal 1° al 6 giugno si svolgeranno una serie di eventi sotto il segno “green” rivolti in prevalenza ai ragazzi. Film, documentari e giornate ecologiche e della mobilità sostenibile animeranno questo inizio di giugno. I ragazzi saranno chiamati a valutare le opere filmiche provenienti da tutto il mondo, con premiazioni e dibattiti.

Il Gran finale domenica con un doppio appuntamento: la giornata della mobilità sostenibile curata dal settore ambiente del Comune con il coinvolgimento di associazioni ambientaliste e sportive, concessionarie di auto e rivenditori di biciclette: negli stand organizzati in piazza Risorgimento e lungo un tratto di via Corradini i protagonisti dell’evento promuoveranno temi legati alla qualità dell’aria, alla mobilità cittadina, ai vantaggi dei motori elettrici e alla sicurezza stradale da parte dei pedoni, ciclisti e monopattini. È prevista una passeggiata in bici per le strade cittadine aperta alle famiglie e guidata dall’associazione Pedalando con ritrovo alle 10.30 a piazza della Repubblica di fronte al Municipio.

Sempre il giorno 6, a partire dalle 16.30, è in agenda la giornata ecologica organizzata dall’associazione “Plastic Free”: appuntamento alle 16.30, alla Fontanella, un centinaio di metri dopo l’attraversamento della ferrovia, per arrivare fino al valico del monte Salviano.

L’Ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi di cinema e ambiente sono gratuiti, tuttavia, per le giornate dedicate alla proiezione dei film sarà meglio prenotarsi sulla piattaforma attiva dal 1° giugno sul sito https://cinemaeambienteavezzano.it