Ciclismo, in Turchia un terzo posto per la Giotti Victoria-Savini

Il Grand Prix Mega Saray si è concluso con il terzo posto di Nicolas Dalla Valle che ha debuttato con la formazione Continental

TERAMO – Quella di ieri, domenica 30 gennaio, è stata una giornata al centro dell’attenzione per la Giotti Victoria-Savini Due all’esordio agonistico in questo 2022. In Turchia il Grand Prix Mega Saray si è concluso con il terzo posto di Nicolas Dalla Valle che ha debuttato con la formazione Continental di matrice abruzzese-rumena del team manager Stefano Giuliani e dei direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi.

La corsa professionistica turca di classe 1.2 UCI ha visto nelle fasi iniziali una fuga contenuta entro i 2’30” con sette corridori in avanscoperta e con la presenza dell’ungherese Gergely Szarka e di Adriano Brogi.

A 23 chilometri dal traguardo e con il margine sceso a 30 secondi, la fuga ha ripreso vigore con la progressione di quattro elementi compreso Brogi.

Ma la squadra norvegese della Uno-X Pro Cycling ha neutralizzato la corsa a 5 chilometri dall’arrivo ed ha messo nelle migliori condizioni il connazionale Tord Gudmestad di aggiudicarsi la vittoria in un finale convulso per via della pioggia e in cui Dalla Valle si è ben messo alla prova nella volata andando a cogliere il terzo posto dietro Enrico Zanoncello della Bardiani CSF Faizanè.

Così nel dopo corsa Dalla Valle, vicentino di Nove classe 1997: “Come squadra si è lavorato bene perché siamo riusciti a inserire nella fuga Brogi e Szarka, quindi eravamo tranquilli sia davanti che dietro senza dover metterci a tirare. La pioggia ha complicato un po’ il finale perché l’arrivo era collocato dopo una discesa con delle curve abbastanza impegnative. La Uno-X ha impostato un bel treno ed ho cercato di stare lì davanti in tutti i modi ma tra una sbandata e l’altra mi sono un po’ defilato. Prima dell’ultima curva ho lanciato la volata un po’ più lunga per rimontare e sono riuscito ad arrivare terzo”.

E dopo il debutto odierno Dalla Valle, Szarka, Brogi, Davide Finatti, Lorenzo Di Camillo, Alessandro Monaco e anche i corridori rumeni Emil Dima, Attila Malnasi e Bogdan Pop lavoreranno a ritmo serrato per preparare al meglio il prossimo impegno agonistico datato sabato 5 febbraio al Grand Prix Alanya, proseguendo il ciclo di gare in Turchia che durerà per tutto il mese di febbraio.