Ciclismo, Liris sottolinea l’opportunità di avere il Mondiale in Abruzzo

“Mostrare al mondo le bellezze della nostra terra sarebbe un’opportunità, per promuovere il patrimonio che l’Abruzzo custodisce”

L’AQUILA – “La candidatura dell’Abruzzo ad ospitare il campionato mondiale di ciclismo è una sfida da raccogliere che non ci spaventa, che va anzi perseguita e tutti gli attori istituzionali devono remare nella stessa direzione”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo, che rilancia la proposta che il presidente della Regione Marco Marsilio ha formulato durante la trasmissione televisiva strade d’Abruzzo.

“La prima data utile sarebbe peraltro particolarmente importante per noi”, rileva Liris, “perché coinciderebbe coi vent’anni dal terremoto dell’Aquila, quando il lungo e complesso processo di ricostruzione siamo convinti che sarà portato definitivamente a compimento. Accendere un riflettore così importante sulla nostra terra, mostrando al mondo le sue bellezze – come è in parte già avvenuto con il Giro d’Italia o la Tirreno-Adriatico – sarebbe sicuramente una opportunità, l’ennesima, per promuovere il patrimonio unico che l’Abruzzo custodisce”.

“Ci provammo già in passato”, ricorda il senatore, “quando alla fine la spuntò Imola, ma questo non ci fa demordere dal tentare una seconda volta di portare in Abruzzo l’importante sfida con partenza proprio dal capoluogo di regione. Ci impegneremo tutti insieme, a tutti i livelli – istituzionali e non – per ottenere questo risultato”.