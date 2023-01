Ciclismo, 18° Trofeo Carnevale a San Salvo: quando, itinerario

SAN SALVO – Nel panorama delle tante corse di ciclismo amatoriale disputate in Abruzzo, il Trofeo Carnevale è quello che va di anno in anno consolidandosi come la classica più ambita di inizio stagione con la regia organizzativa dell’Atletica Velo Club San Salvo.

La longevità è la parola chiave del successo di questa gara giunta alla 18°edizione consecutiva e che vedrà la luce a San Salvo domenica 12 febbraio. Furono una settantina i corridori al via nell’anno di esordio (2006) e poi nel tempo la partecipazione è cresciuta fino a conquistare il gradimento degli atleti e di coloro che vogliono puntare subito a fare bella figura ad inizio stagione complice anche il percorso pianeggiante.

Tra le novità introdotte per esaltare la spettacolarità della corsa è l’aggiunta di una fascia di partenza dedicata a sole atlete donne (iscrizione gratuita) con almeno 15 partenti. Questa edizione inaugura il nuovo corso del circuito Abruzzo Bike Cup che racchiude tutte le manifestazioni su strada (gare a circuito, mediofondo, cicloturistiche e ciclostoriche con bici d’epoca) sotto l’egida del settore di attività ciclismo Uisp Abruzzo e Molise del neo coordinatore regionale Claudio Coccia.

Il Poseidon Beach Village è come sempre il quartier generale per le operazioni di verifica iscrizione, la partenza, le premiazioni e il pasta party. Confermato il percorso di gara in circuito sul lungomare di San Salvo da ripetere 12 volte) con traguardo fissato in via Magellano: alle 9:00 la partenza della gara femminile (7 giri di 3 chilometri cadauno), alle 10:00 lo start per i master 5-6-7-8 (13 giri) e alle 11:00 l’ultima dedicata agli élite sport e ai master 1-2-3-4 (15 giri).

A questo link la procedura di iscrizione al costo di 15 euro https://docs.google.com/forms/d/1XU45JqVq8v2iihy7uCVmLLphse5VfkRYCyS7A7C7HG0/edit con termine fissato alle 24:00 di venerdì 10 febbraio.