Festa della donna 2023: gli eventi promossi dal Comune di Pescara

PESCARA – Anche quest’anno, in occasione della “Giornata internazionale della donna” che si celebra domani 8 marzo, il Comune di Pescara rimarca ancora l’importanza della campagna #365giorninoallaviolenza, perché non ci si fermi alla sola celebrazione ma vi sia un impegno quotidiano per essere davvero dalla parte di tutte le donne.

All’interno della campagna #365giorninoallaviolenza lanciata negli anni passati dall’assessore alle Politiche sociali, Adelchi Sulpizio, sono state promosse due iniziative che si svolgeranno l’8 marzo. Ad aprire la giornata sarà uno spettacolo organizzato e curato dai ragazzi del Liceo “Misticoni Bellisario” di Pescara, previsto alle ore 10,30 nella Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Alle ore 21,00 poi, presso l’Auditorium Flaiano, si terrà l’evento teatrale di sensibilizzazione “Meraviglie”, a cura dell’Associazione Culturale La Torre di Babele e con la regia di Milo Vallone. Meraviglie sono le anime e le sfumature delle donne che si alterneranno durante la serata, nella quale sarà data voce a Oriana Fallaci, Alda Merini, Gina Lollobrigida e Mia Martini. In scena le attrici Rita De Bonis, Denise De Luca, Tullia Di Nardo e Valentina Papagna. La serata vedrà la partecipazione di una delle più grandi attrici del teatro italiano, Maria Rosaria Omaggio, che riceverà il Premio Meraviglie 2023.

L’evento ha registrato da giorni il tutto esaurito, a dimostrazione della particolare attenzione della cittadinanza sui temi legati alla donna.

“L’8 marzo rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo della donna e su quanto lavoro ci sia ancora da fare perché le donne abbiano pari diritti nella vita e nel lavoro – ha dichiarato Adelchi Sulpizio – Con queste iniziative, inserite nella nostra campagna di sensibilizzazione #365giorninoallaviolenza, vogliamo mantenere alta la soglia di attenzione sul tema della violenza contro le donne, perché crediamo fortemente che questa piaga sociale vada combattuta anche ponendo l’accento sulla centralità della donna, vero e proprio motore della società”.