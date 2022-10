ChietiPoesia, Festival di poesia e altri linguaggi 2022

CHIETI – Giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2022, a Chieti, si terrà ChietiPoesia 2022, evento organizzato dall’Associazione Mira e dal Centro di Poesia e altri Linguaggi. Il Centro di Poesia, diretto da Luigi Colagreco (ideatore e direttore del Concorso Nazionale Sinestetica per poesia inedita e videopoesia, giunto ormai alla 6° edizione), si occupa della promozione della poesia contemporanea in rapporto con gli altri linguaggi artistici, con un’attenzione particolare rivolta agli studenti universitari e a quelli delle scuole secondarie. L’edizione 2022, che avrà come tema Amore carnale, amore ideale, si terrà in diversi luoghi di cultura della città e vedrà la partecipazione di poeti, artisti e studiosi di arte e letteratura.

Parteciperà all’iniziativa la GArt Gallery di Francesco Di Matteo che sarà ospite del Centro di produzione culturale Tricalle Sistema Cultura con una mostra collettiva.

Otto gli artisti che esporranno i propri lavori negli spazi dell’ex chiesa a pianta ottagonale di Santa Maria del Tricalle: Andrea Starinieri, con il suo mondo estremo, e talvolta perdente, di eroi ed eroine dalle grandi passioni, Avvassena e la sua definizione attenta di corpi prorompenti e vitali, Claudio Di Carlo, con le sue indagini gioiose in bilico tra la sensualità autentica e quella iconica; Frisco e l’intensità profonda e quasi liquida di corpi e volti, priva di ogni gratuito ammiccamento; Ipman e l’equilibrio tra dono e denuncia, tra l’essenzialità di un messaggio e la sua proiezione nello spazio pubblico; Luigi D’Alimonte, che rende sinuosa e fluida la pietra della Maiella, facendone il fulcro dell’allestimento nello spazio ottagonale; Mauro di Berardino che stempera la propria ricca tavolozza attraverso un esercizio introspettivo e neoespressionista; per chiudere, infine, con l’opera suggestiva di Pasquale Ricci, evocativa di una passionalità trattenuta e al tempo stesso maestosa.

Al Festival interverranno inoltre (in ordine alfabetico e di programma): Luigi Colagreco, Giuliano Mazzoccante, Sandro Naglia, Fabio Barone, Vernalda Di Tanna, Michele Paladino, Elisabetta Liberatore, Samuele Maffei, Salvatore Mattei, Michele Montanaro, Vincenzina Pace, Renato Minore, Tiziano Broggiato, Meri Concetta Leone, Loretto Rafanelli, Simone Gambacorta, Enrico Fraccacreta, Monica Ferri, Paolo Lagazzi.

INFO

CHIETIPOESIA 2022 – Festival di poesia e altri linguaggi

dal 20 al 22 ottobre 2022

Chieti – diversi luoghi della città

a cura dell’Associazione Mira e del Centro di Poesia e altri Linguaggi

Orari mostra presso il Centro Tricalle Sistema Cultura

Inaugurazione giovedì 20 ottobre ore 19:00

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre ore 18:00 – 21:00