Chieti, Ztl: dal 18 febbraio in vigore i nuovi orari di accesso

CHIETI – L’Assessore al Traffico e alla Viabilità, Mario Colantonio, comunica che lunedì 18 febbraio 2019 diventerà esecutiva la modifica al nuovo regolamento per l’accesso alle ZTL approvata lo scorso 24 gennaio dal Consiglio Comunale di Chieti, pertanto raccomanda di prestare massima attenzione ai nuovi orari di transito nelle zone a traffico limitato.

Nella giornata di lunedì 18 febbraio e nei successivi trenta giorni, gli agenti della Polizia Municipale effettueranno il pre-esercizio dinnanzi ai varchi elettronici. Nella stessa giornata la ditta incaricata provvederà a disporre la nuova cartellonista stradale.

«Mi preme ricordare ai cittadini che da lunedì 18 febbraio, Corso Marrucino (ZTL B3) sarà transitabile liberamente solo dalle ore 5.00 alle 8.00 e dalle 15.00 alle 16.00 – commenta l’Assessore Colantonio –. Per quanto riguarda, invece, via Toppi (ZTL A) e via De Lollis (ZTL B2), l’accesso libero sarà consentito dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Nelle ZTL B4 (via Vitocolonna), C (via De Attiliis) e D (via Ravizza) il regolamento non ha subito modifiche, per cui l’accesso libero è previsto dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00. I veicoli elettrici e ibridi/elettrici potranno transitare sempre, senza limitazioni orarie, previa registrazione all’Ufficio Traffico».