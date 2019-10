Chieti, via Pellicciotti: conclusi i lavori

Iniziati i lavori di pulizia del sottopasso di via Marino Turchi per gli interventi di sostituzione delle pompe idrauliche guaste

CHIETI – L’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice, comunica che si sono conclusi i lavori di sistemazione e riqualificazione di via Pellicciotti (traversa di via Arniense) dopo gli interventi effettuati sui sottoservizi (sistema fognario e acquedottistico). Nello scorso fine settimana, infatti, è stato completamente smantellato il manto stradale con la messa in opera dei sampietrini.

Nella giornata odierna, invece, sono iniziati i lavori di pulizia del sottopasso di via Marino Turchi dove sono stati stanziati 60mila euro per gli interventi di sostituzione delle pompe idrauliche guaste già da alcuni mesi con conseguente allagamento del tratto viario in caso di abbondanti precipitazioni. Dopo la sistemazione e il montaggio dell’impianto di sollevamento idraulico verrà installato anche il semaforo ad ingresso del sottopasso che regola il flusso del traffico al suo interno.

Tra qualche giorno partiranno anche gli interventi di asfaltatura in via de Turre, dopo i lavori sui sottoservizi effettuati dai tecnici Aca a seguito del cedimento del manto stradale lo scorso agosto. In via Baroncini, invece, l’Aca sta procedendo alla regimentazione delle condotte fognarie.