Chieti, una task force sui conti del Comune

Sindaco Ferrara e assessore Raimondi: “Forze dell’Ente per fotografare la situazione ed elaborare atti e azioni amministrative”

CHIETI – La Giunta comunale su proposta dell’assessore al Personale Enrico Raimondi e del sindaco Diego Ferrara, ha approvato la costituzione di una unità di progetto per l’analisi della situazione debitoria del Comune di Chieti, in funzione dell’elaborazione delle delibere che l’esecutivo dovrà sottoporre all’attenzione del Consiglio comunale in materia finanziaria.

“Si tratta di una vera e propria task force interna all’ente – spiegano sindaco e assessore – necessaria per avere il quadro esatto dei conti dell’Ente e le diverse attività che dovranno essere risolte dall’Amministrazione nel prossimo futuro.

La scelta effettuata dalla Giunta rappresenta la traduzione amministrativa degli impegni da noi assunti e condivisi nei confronti della cittadinanza in campagna elettorale. All’esito dei lavori di questa unità di progetto, l’Amministrazione potrà compiere le scelte necessarie per realizzare il proprio programma”.