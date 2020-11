Equipaggio della Guardia Costiera di Pescara impegnato in Spagna

I quattro militari impiegati hanno portato a termine ben otto missioni operative, effettuando venti ore di volo con l’elicottero AW139CP in dotazione

ROTA – Un equipaggio di volo della Base Aeromobili Guardia Costiera di Pescara è stato impegnato, nelle scorse settimane, nell’ambito dell’operazione “JO INDALO 2020” presso la Base Aeronavale di Rota. L’operazione INDALO riguarda il controllo e la sorveglianza delle frontiere marittime europee, in particolare di tutte le attività che si svolgono lungo la rotta del Mediterraneo occidentale.

I quattro militari impiegati hanno portato a termine ben otto missioni operative, effettuando venti ore di volo con l’elicottero AW139CP in dotazione. L’attività in questione, consistente nel pattugliamento di un ampio tratto di mare, si è svolta in stretta collaborazione ed in continuo collegamento con la Guardia Civil spagnola.

Nella foto, insieme al Capitano di Fregata Roberto D’ARRIGO, Comandante della Base Aeromobili, l’equipaggio composto dal Tenente di Vascello Ilaria ZAMARIAN, dal 1° Maresciallo Gilberto MASTRONUZZI, dal 1° Maresciallo Raffaele DELL’ORCO e dal Sottocapo 2^ Cl. Giovanni TOMASICCHIO.-