Chieti, in possesso di stupefacenti in casa: arrestato 49enne

CHIETI – Il Personale appartenente alla IV° Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Chieti, in esito ad un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto un quarantanovenne pregiudicato, residente in centro storico, in quanto, a seguito di perquisizione locale presso la propria abitazione è stato trovato in possesso di 100 grammi di “polvere di radice di mimosa hostilis” appartenente alla categoria delle sostanze stupefacenti e psicotrope che produce effetti allucinogeni ed è assimilata ad altre droghe psichedeliche, classificate tra le cosiddette “Smart drugs”.

Oltre a tale sostanza sono stati rinvenuti e sequestrati anche 4,30 grammi di hashish, una pillola di ecstasy, la somma in contanti di 1980 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio nonché fare materiale da taglio.

Il predetto, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Chieti, era stato recentemente tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti, allorquando durante un rave party in Toscana, era stato trovato in possesso di “speed”, sostanza stupefacente del tipo metanfetamina.

Al termine delle operazioni di perquisizione, il predetto, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si è celebrata nella mattinata di oggi.