Chieti, stroncato traffico di droga: arrestate due persone

Sono stati fermati dei Carabinieri del Comando Provinciale per illecita detenzione, ai fini di spaccio, di oltre 3,3 kg di sostanza stupefacente

CHIETI – Sorpresi con addosso 2,5 kg di eroina, composti da 5 panetti del peso di circa 500 grammi cadauno, pronti per la cessione, B.G., 23 enne nato a Bari, ed M.A. 34enne, nato in Albania ed abitante a Chieti, in possesso di un panetto da 500 grammi e n. 3 involucri, per complessivi grammi 364 della medesima droga, custoditi all’interno dell’abitazione in uso a quest’ultimo, le due persone tratte in arresto in nottata di ieri con l’accusa di illecita detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti unitamente alla Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, in servizio nella provincia teatina per il controllo straordinario del territorio.

Nell’ambito di una mirata attività investigativa, gli uomini dell’Arma hanno fermato i due a bordo dell’autovettura Ford Focus mentre, transitavano in Via Ettore Ianni. Oltre alla droga sono stati posti sotto sequestro un bilancino di precisione, una pressa per il confezionamento dello stupefacente, la somma di € 880,00 ed altro materiale.

L’attività investigativa è tuttora in corso sotto la direzione del P.M. della Procura di Chieti e non si escludono ulteriori sviluppi. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Chieti a disposizione dell’A.G.

Lo stupefacente posto sotto sequestro, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno stimato in circa 150mila euro.