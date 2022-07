Chieti, spazio giochi per bambini e genitori nell’ex asilo di viale Amendola

Sindaco e assessori Maretti e Giammarino: “A settembre nasce il centro famiglia, ludoteca e centro giochi di viale Amendola. Al via alle iscrizioni da lunedì”.

CHIETI – Partirà a settembre in via sperimentale lo spazio giochi per bambini e genitori nell’ex asilo di viale Amendola, voluto dall’Amministrazione Comunale di concerto con Chieti Solidale. Concepito quale spazio idoneo e funzionale per affiancare i servizi della prima infanzia, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13, fino a giugno 2023. Da questo lunedì 25 luglio saranno aperte le iscrizioni alla nuova struttura che si chiamerà “Bambini al centro” e offrirà servizi educativi per la prima infanzia a piccoli di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. Le iscrizioni saranno possibili presso il Segretariato Sociale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

“Si tratta di uno spazio aperto alle famiglie che vivono nella parte alta della città – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Mara Maretti – uno spazio di aggregazione che vede come protagonisti i bambini e i loro genitori, attraverso la promozione di attività ludico-ricreative anche in collaborazione con le associazioni del territorio. Un luogo di socializzazione, con un piano educativo di qualità, che stiamo organizzando, finalizzato a ospitare bambini dai 18 ai 36 mesi durante la mattina e attività ludiche di vario tipo nel pomeriggio per le diverse fasce d’età”.

“Bambini al centro nasce per dare un supporto alle diverse esigenze delle famiglie, spesso in difficoltà, nell’organizzazione e nella gestione della vita familiare – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Istruzione Teresa Giammarino – L’intenzione è quella di dare subito una risposta educativa per la prima infanzia nella parte alta della città, che questa Amministrazione si è impegnata a fornire con l’apertura e riapertura degli asili nido chiusi nel 2018. È il primo tassello di un percorso che si sta rivelando fruttuoso e che ci avvicina alle esigenze delle famiglie, alle quali risponderemo presto anche con l’apertura dell’asilo nido di via Buracchio, per cui stiamo procedendo all’affidamento in concessione proprio una questi giorni”.

I bambini, in numero non superiore a 18, saranno seguiti da due educatori e un assistente. Potranno essere scelte diverse modalità di iscrizione, sia in termini di giorni che di ore. Il nuovo servizio rappresenterà per i piccoli una grande opportunità di socializzazione e apprendimento a cura del personale qualificato che opererà in un contesto educativo realizzato a misura di bambino, garantendo la centralità dei minori e risposte qualitative ai loro bisogni formativi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0871-341566. Info su: https://www.facebook.com/assessoratoinnovazionesociale e sito ufficiale del Comune di Chieti. Si allega locandina, modulo d’iscrizione e regolamento.