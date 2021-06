Chieti, segnaletica stradale, continuano i lavori in città

Sindaco e assessore Rispoli: “Un lavoro costante per potenziare segnali stradali e stalli, in attesa di poter agire anche sul manto”

CHIETI – Continuano i lavori di completamento e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade cittadine, nonché il potenziamento degli stalli per disabili, a cura dell’Ufficio Traffico comunale e con il coordinamento del vice comandante della Polizia Municipale, Fabio Primiterra.

“Stiamo sin dal primo giorno promuovendo un’azione di monitoraggio e manutenzione della segnaletica cittadina, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Traffico e della Polizia Municipale – così il sindaco Diego Ferrara e dell’assessore alla Manutenzione e viabilità Stefano Rispoli – Piccoli e grandi interventi che stanno interessando tutto il territorio della città in modo costante e anche su istanza dei residenti, al fine di risolvere problemi e criticità rimasti fino ad oggi inaffrontati. A partire da domani si interverrà su diversi fronti, da via della Liberazione a via Albanese e via Sulmona a Chieti Scalo dove saranno installate 3 nuove paline e tre nuovi stalli per disabili. Completamento della segnaletica verticale, invece in via Moschino (nei pressi del polo vaccinale di Via dei Vestini). In via Salomone saranno ripristinati i cordoli stradali, tolti in occasione del passaggio del Giro d’Italia; infine, si procederà al ripristino delle paline in via Masci e in via Pescara. Gli interventi continueranno, presto anche sulla segnaletica orizzontale, stiamo inoltre cercando risorse per intervenire sulla messa in sicurezza di alcune strade particolarmente rovinate, dove speriamo di poter intervenire al più presto”.