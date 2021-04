Chieti, scuole sospese per il passaggio del Giro d’Italia il 14 maggio

Sindaco e Giammarino: “Decisione condivisa con le dirigenti per evitare disagi e consentire lo svolgimento della tappa in sicurezza”

CHIETI – Scuole chiuse di ogni ordine e grado per la giornata del 14 maggio prossimo, in occasione del passaggio in città del Giro d’Italia, questo dispone l’ordinanza firmata dal sindaco Diego Ferrara che sospende per il passaggio della settima tappa del giro, estendendo il provvedimento a tutto il personale scolastico, sia quello docente che Ata, incluso il nido comunale.

“Abbiamo condiviso la scelta con le dirigenti degli istituti scolastici per evitare al massimo sia i disagi che deriveranno dai provvedimenti relativi alla mobilità richiesti dalla manifestazione e che saranno imponenti, come al solito, per consentire il passaggio della gara nelle vie principali delle città e, soprattutto, perché tutto si svolga nella massima sicurezza – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa Giammarino – La tappa è prevista intorno alle 14, ma le strade interessate saranno interessate con anticipo dal servizio d’ordine. A giorni e di concerto con le forze dell’ordine, la nostra Polizia Municipale emetterà l’ordinanza con tutte le informazioni relative alla mobilità, ma ci sembrava doveroso informare per tempo le famiglie, perché possano affrontare la giornata nel migliore dei modi”.