Chieti, sconti e attività per favorire la ripresa di bar e ristoranti

Sindaco e assessore Pantalone: “Appena possibile, metteremo in cantiere eventi per riportare la gente nei locali in sicurezza”

CHIETI – L’Amministrazione Comunale di Chieti é al lavoro su una ripartenza anche per ristoranti e bar cittadini, in vista della riapertura annunciata dal Governo da maggio in poi e se i dati dei contagi e la situazione della pandemia lo consentiranno.

“Così com’è accaduto per il commercio, sosterremo il comparto – annunciano il sindaco e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – ci auguriamo che il comparto possa al più presto ripartire, perché sarebbe segno di un graduale ritorno a una normalità spazzata via dalla pandemia. Abbiamo messo al lavoro gli uffici perché vogliamo riattivare anche questo settore del comparto economico, favorendo iniziative che invoglino a un ritorno in sicurezza nelle attività da parte dell’utenza e sempre se le condizioni sanitarie lo consentiranno.

L’obiettivo è tornare a nuova vita dopo covid e lockdown, non sarà facile, ma l’Amministrazione è intenzionata a fare la sua parte sostenendo una nuova ripresa in sicurezza con iniziative volte a favorire i consumi e far riprendere un ritmo organico alle attività. Idee che costruiremo insieme agli operatori del settore, che potranno essere assimilate anche al bando che siamo intenzionati a pubblicare per consentire la possibilità di produrre sconti alla clientela da parte delle attività che aderiranno.

L’idea è far recuperare tempo e introiti anche a quanti hanno dovuto affrontare il servizio di asporto e si sono esposti per fronteggiare le sue grandi incognite, derivanti dall’impossibilità di poter programmare in modo preciso quantità e fabbisogni, essi potranno essere parte integrante del bando sugli sconti, sperando che con i vaccini si arrivi al più presto alla riapertura generale e alla ripresa della vita e dell’economia”.