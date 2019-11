Chieti, scarico abusivo rifiuti: in arrivo le foto trappole [FOTO]

I cittadini che scaricano abusivamente i propri rifiuti nell’area del Canile Comunale di Chieti avranno presto un volto. Consigliere Di Pasquale “Un atto di inciviltà buttare rifiuti, anche pericolosi, a ridosso dei recinti dove alloggiano i cani”

CHIETI – “Questa notte si è verificato l’ennesimo atto di inciviltà nell’area del Canile di Chieti, in contrada Vallepara: sono stati scaricati illecitamente chili di rifiuti, taluni anche pericolosi, nell’area antistante il rifugio dei cani, da parte di individui senza scrupoli. Non è la prima volta che accade e non è la prima volta che la ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana è costretta a smaltire una vera e propria discarica abusiva. Ora basta! Sentito il Sindaco Di Primio e il responsabile del Consorzio Formula Ambiente si è deciso che verranno installate nei prossimi giorni delle foto trappole per individuare i trasgressori”.

A denunciare l’accaduto è il Consigliere Comunale Franco Di Pasquale, delegato del Sindaco Di Primio alla Protezione Animale.

«L’accesso al Canile – continua il Consigliere Di Pasquale – verrà dunque monitorato tramite telecamere per evitare che gli incivili, notte tempo, vadano a scaricare abusivamente i propri rifiuti a ridosso delle sistemazioni degli animali. Le sanzioni saranno molto salate e qualora fossero rinvenuti rifiuti pericolosi scatterà anche la denuncia penale per i trasgressori. È incomprensibile tale atteggiamento ma è ancor più assurdo che i cittadini non si servano del Centro Raccolta Comunale di via Aterno per scaricare gli ingombranti. Abbandonare rifiuti nell’ambiente è un vero e proprio reato e in quanto tale i responsabili pagheranno».

Come delegato alla Protezione Animale, il Consigliere Franco Di Pasquale, torna poi a porre l’attenzione sulla situazione del Canile Sanitario di Bucchianico dell’Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano/Vasto/Chieti, chiuso ormai da 7 mesi.

«Pur ringraziando sentitamente, per il lavoro e la collaborazione, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano/Vasto/Chieti Giuseppe Torzi e il Responsabile Randagismo, Igiene Urbana Veterinaria dott. Ettore De Nobili – commenta il Consigliere – è importante che Chieti possa fare riferimento sulla struttura di Bucchianico. Lanciano, unico canile sanitario funzionante, più limitrofo al capoluogo, non può sobbarcarsi il carico delle altre città e degli altri paesi. Confido, pertanto, nella sensibilità dell’Assessore Regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, affinché non disattenda l’interessamento mostratomi qualche mese fa. Attualmente le sterilizzazioni di cani e gatti proseguono, seppur a rilento, ma è innegabile il disservizio creatosi con la chiusura dell’ambulatorio veterinario di Contrada Colle Cucco. Confidiamo tutti nel progetto di ristrutturazione della struttura di Bucchianico: il lavoro che mi vede impegnato con la delega al Randagismo e il soccorso di animali incidentati non è variato seppure il trasferimento del canile sanitario a Lanciano».