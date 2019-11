Chieti Scalo, riapre il doposcuola per l’anno scolastico 2019-2020

Il martedì il servizio gratuito è dedicato ai ragazzi della scuola media, mentre il sabato ai bambini della scuola elementare

CHIETI SCALO – I volontari di Erga Omnes, studenti universitari, neolaureati e professionisti, sempre impegnati nel sociale e nella cittadinanza attiva, annunciano la riapertura del doposcuola, per l’anno scolastico 2019-2020, presso la sede operativa dell’Associazione in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino). Il martedì, dalle 18 alle 19.30, il servizio gratuito, che vede il patrocinio morale del Comune di Chieti, è dedicato ai ragazzi della scuola media, mentre il sabato, dalle 10.30 alle 12.30, ai bambini della scuola elementare. Nelle attività sono previsti anche momenti ludico-ricreativi, per favorire l’apprendimento e l’aggregazione.

È richiesto un piccolo e simbolico contributo associativo, per venire incontro alle spese di gestione.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: tel. 0871-450291