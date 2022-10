CHIETI – “Il progetto di riqualificazione del complesso sportivo di Sant’Anna è pronto a entrare nel vivo”, annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, una notizia a fronte della fornitura da parte della Chieti Calcio della documentazione richiesta e indispensabile per poter procedere all’intervento.

“Abbiamo ricevuto i documenti funzionali all’approvazione del progetto esecutivo, che ora attendono il parere dei Vigili del Fuoco, della Asl e della Lega nazionale dilettanti per i relativi pareri tecnici del caso – illustrano – Sulla base di tali pareri il Comune andrà ad approvare la progettazione esecutiva e gireremo il nostro placet alla società che provvederà all’iter di affidamento dei lavori, con la stazione appaltante da loro scelta visto che i finanziamenti sono stati chiesti direttamente dal Chieti Calcio al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del bando “Sport e Periferie”.

Fatto questo, la società potrà firmare la convenzione con il Dipartimento e procedere con l’appalto, atteso e importante, perché restituirà alla città un impianto riqualificato e fruibile per il calcio e non solo. Si entra, dunque, in una fase quasi operativa che abbiamo atteso ed esortato e che grazie anche alla volontà di giungere a una definizione della situazione manifestata dalla società in questa specifica fase di interlocuzione, oggi si potrà realizzare. Abbiamo atteso fiduciosi anche l’arrivo della documentazione richiesta per poter far fare al progetto un importante passo avanti, una premura che nasce dall’esigenza di dare alla squadra un luogo sicuro e più accogliente e rispondente per allenarsi e alla nostra comunità un campo da frequentare come pubblico e di cui fruire come utenza, grazie alle attività di cui diverrà epicentro”.