Chieti, ripresi i lavori sul cantiere del nuovo cimitero

Rispoli e Giannini: “I lavori sono ripresi a ritmo serratissimo, veglieremo affinché il cronoprogramma sia rispettato”

CHIETI – Sopralluogo, stamattina dell’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli e della consigliera delegata Alberta Giannini, sul cantiere del Cimitero nuovo a Chieti Scalo dove i lavori sono ripresi a ritmo serrato.

“Abbiamo voluto verificare l’andamento degli interventi e siamo molto soddisfatti che questa opera, bloccata da anni, proceda secondo il nostro cronoprogramma, condiviso sia con la ditta che con gli uffici – così Rispoli e la Giannini – Secondo l’ultima riunione fatta con tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi, entro aprile 2022 dovrebbe essere pronto il primo lotto del progetto. Inoltre in un incontro con il Dirigente del Settore, si procederà a reperire i fondi necessari anche per una rivisitazione del Piano Regolatore del Cimitero Vecchio. Abbiamo inoltre chiesto di valutare tramite un computo metrico l’entità economica e la tipologia dei lavori necessari per il ripristino della sicurezza e del decoro del Sacrario Militare, posto all’interno del cimitero vecchio.

Sempre per il Cimitero monumentale, ci sono inoltre i lavori già appaltati pari a 75 mila euro e riguardano: il potenziamento del numero delle telecamere per tutto il perimetro del Cimitero Storico, il ripristino del manto stradale in alcuni tratti, la copertura di 4 Colombaie e altri lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta di piccoli passi, ma faremo il possibile per restituire un orizzonte anche a questi interventi, per dare risposte concrete per un servizio così essenziale e che è stato così a lungo atteso dalla città, in special modo dopo questo periodo così difficile per tutti”.