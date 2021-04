Chieti, ricostituzione della Consulta della Cultura: ecco il bando

L’appello del vicesindaco De Cesare: “È importante che le realtà associative cittadine aderiscano entro il 22 aprile, sarà un organismo strategico per la città”

CHIETI – Si potrà aderire fino al 22 aprile alla ricognizione straordinaria delle forme associative presenti sul territorio, voluta dall’Amministrazione per l’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni, settore Cultura, beni culturali e ambiente, per la ricostituzione della Consulta della Cultura.

“Si tratta di un avviso nato per ricostituire la Consulta, portando regole certe e organizzando tutte le realtà attive in città – spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – Ci sono ancora diversi giorni per aderire, farlo è indispensabile, perché la Consulta sarà un organismo con cui il Comune si interfaccerà costantemente nel programmare la vita culturale cittadina, condividere scelte e confrontarsi sulla politica amministrativa del settore, che sarà una delle filiere chiave della ripartenza.

L’accesso è possibile sia in via telematica tramite la APP SmartPA del Comune di Chieti, ma si potrà anche scaricare il modulo dal sito del Comune e inviarlo alla mail protocollo@pec.comune.chieti.it, oppure portarlo o recapitarlo entro le 14 del 22 aprile all’Ufficio Cultura del Comune.

Ricostituita la Consulta, daremo vita a un vero e proprio coordinamento che sarà una sorta di braccio operativo dell’Amministrazione in materia culturale. Ci aspetta un grande lavoro, dobbiamo cercare di porre le basi per poter agire con tempi rapidi e con un’azione efficace, in vista anche delle risorse che arriveranno dall’Europa anche per il settore culturale, un campo su cui puntiamo, perché consideriamo la storia e le tante presente artistiche e culturali della nostra città un patrimonio straordinario che non può restare inerte”.

LINK AVVISO PUBBLICO:

https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/Avviso%20Pubblico%20per%20l’Albo%20delle%20Associazioni.pdf