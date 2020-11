Chieti, il punto sulle scuole cittadine: se ne parla domani a Museo Barbella

CHIETI – Si svolgerà domani, sabato 13 novembre alle ore 12 nella Sala del Museo Barbella una conferenza stampa dedicata alla situazione nelle scuole comunali cittadine, sia dal punto di vista sanitario, che da quello strutturale.

La conferenza, a cui parteciperanno il sindaco Diego Ferrara, le assessore a Istruzione e Politiche sociali Teresa Giammarino e Mara Maretti e la dirigente Grazia Angeloni a nome di tutti i comprensivi, servirà per dare informazione delle iniziative dell’Amministrazione sia per la sicurezza dei plessi alla luce della pandemia, nonché per fare il punto delle altre esigenze che per le azioni di manutenzione e gli altri interventi necessari ai comprensivi.