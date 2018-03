Chieti: oggi il 1° Evento EuroPM 2018

Project management e progettazione europea: condividere esperienze, ricercare il miglioramento

CHIETI – Si svolgerà a Chieti venerdì 2 marzo 2018, dalle ore 14.30, nella Sala Rossa della CCIAA di Chieti-Pescara in Via Ottorino Pomilio Località Madonna delle Piane, il 1° Evento EuroPM 2018. L’evento è organizzato dai tre Chapter italiani del PMI® (Northern, Central, Southern – collettivamente indicati come Italy Chapters) in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo, azienda speciale della CCIAA CH-PE, desk Enterprise Europe Network ed ha per obiettivo la crescita della cultura del project management nell’ambito dei progetti finanziati dall’unione europea.

L’unione europea indirizza e finanzia da molti anni la ricerca e l’innovazione in Europa, sia con fondi a gestione diretta che con fondi a gestione indiretta (strutturali) con la mediazione dei singoli stati membri e/o delle singole regioni, al fine di sostenere la strategia Europa2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva). Questo si traduce nel lancio di varie Call for proposal (bandi) e/o Call for tenders (gare d’appalto) che coprono tutti gli ambiti settoriali: ricerca, agricoltura, sicurezza, energia, trasporti, informatica, telecomunicazioni, salute, biologia e non solo.

Rispondere a questi bandi e, nel caso di selezione, mettere in opera quanto proposto rappresenta una vera sfida per un Project Manager. I progetti finanziati direttamente dalla UE devono essere eseguiti, nella maggior parte dei casi, in partenariato europeo e quindi con il coinvolgimento dei rappresentanti di tutti gli stakeholder. Spesso sono multidisciplinari e soprattutto propongono soluzioni innovative e di valore aggiunto per la crescita dell’Europa. Il profilo di competenze necessario è pertanto di alto livello.

Il filo conduttore degli interventi sarà l’applicazione delle best practice di Project Management in quest’ambito, sia riguardo le risposte ai bandi che l’esecuzione di progetti finanziati. Interverranno Giovanni Marcantonio (Agenzia di Sviluppo, project manager progetto BRIDGeconomies) per parlare dei progetti e dei finanziamenti europei quale opportunità di sviluppo per le aziende italiane; Marcello Traversi (Eurosportello Confesercenti, team EuroPM) che illustrerà l’esigenza di competenze di project management nella elaborazione e gestione di un progetto europeo; Silvia Donatello (PMP®, Branch Abruzzo del PMI Central Italy Chapter, team EuroPM) e Andrea Innocenti (PMP® CGEIT™, PMI® Italy Chapters, team EuroPM) che illustreranno il Progetto EuroPM che i tre chapters italiani del Project Management Institute hanno avviato nel 2015 e che ha come obiettivo di contribuire alla crescita dell’Europa attraverso la diffusione delle best practice di Project/Program/Portfolio Management, opportunatamente personalizzate per supportare i progetti di finanziamento europeo; Venera Monaco (PMP®- IPMA® Lev B – UNI 11648, Direttore Branch Abruzzo del PMI Central Italy Chapter, team EuroPM) che illustrerà finalità e obiettivi del Project Management Institute, la sua diffusione a livello mondiale e gli standard di project management.