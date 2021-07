Chieti, Notte del Commercio: sì all’uso degli spazi antistanti i negozi

Sindaco e assessore Pantalone: “Per le attività che volessero organizzare piccoli basterà una comunicazione all’Ufficio commercio”

CHIETI – Continua l’organizzazione della prima Notte del Commercio in città. Sabato 10 luglio, negozi aperti fino alla mezzanotte per fare dei saldi e dello shopping un’attrattiva serale.

“Stiamo riscontrando l’adesione dei commercianti sia nel centro storico che a Chieti Scalo – riferiscono il sindaco e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Sarà un primo passo, non una notte bianca con eventi, perché vogliamo rendere interpreti i nostri negozi, ai quali abbiamo dato anche la possibilità di occupare lo spazio antistante il negozio, stiamo preparando a tal proposito un’ordinanza in cui si riconosce questa possibilità e chiede semplicemente di lasciare uno spazio di transito per i pedoni e il passaggio, come normato e specificato nel decreto riaperture. Per le attività che volessero organizzare piccoli eventi, qualora siano situate in aree non soggette al traffico, questi si potranno svolgere previa comunicazione all’Ufficio commercio attraverso apposito modulo Scia.

Nessuna strada verrà chiusa, ma una sperimentazione di vendita serale estiva che via via potremo anche arricchire con idee ed eventi, perché ci preme che l’economia della città si risollevi”.