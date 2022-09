Chieti, iscrizioni aperta al Centro gioco Bambini al centro

CHIETI – Sono ancora possibili le iscrizioni allo spazio giochi per bambini e genitori nell’ex asilo di viale Amendola. Le domande potranno essere inviate via pec all’indirizzo certificato del Comune all’indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it oppure portate all’Ufficio protocollo dell’Ente e al Segretariato sociale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17.

Nella giornata di domani, alle 18.30 gli operatori incontreranno i preiscritti e gli interessati a conoscere attività e natura del centro, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13, fino a giugno 2023.

Si tratta di uno spazio voluto dall’Amministrazione comunale di concerto con Chieti Solidale, che si ringrazia per il lavoro svolto a favore di tale possibilità, è concepito quale spazio idoneo e funzionale per affiancare i servizi della prima infanzia. I bambini, in numero non superiore a 18, saranno seguiti da due educatori e un assistente. Potranno essere scelte diverse modalità di iscrizione, sia in termini di giorni che di ore. Il nuovo servizio rappresenterà per i piccoli una grande opportunità di socializzazione e apprendimento a cura del personale qualificato che opererà in un contesto educativo realizzato a misura di bambino, garantendo la centralità dei minori e risposte qualitative ai loro bisogni formativi.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 0871-341566.

Informazioni anche sulla pagina Facebook dell’assessorato alle Politiche sociali e al link: https://www.comune.chieti.it/notizie/in-arrivo-nuovi-servizi-per-le-famiglie-di-chieti.html?fbclid=IwAR2LT7Zvj50z4SvXgKaON5HnS64iGXs8mx30vhZjZvUCNhon61TMc5uG3hA