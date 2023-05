Chieti, fossati e canali: la via la manutenzione straordinaria

Online la procedura negoziata per arrivare all’appalto. Sindaco e Rispoli: “Per noi è una priorità la cura del territorio per la pubblica incolumità”

CHIETI – Online l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura negoziata per Interventi di messa in sicurezza del territorio, manutenzione straordinaria fossati, canali e cunette, aree a rischio di frane o idraulico pari a oltre 344.000 euro.

“Procede l’opera di messa in sicurezza del territorio, dopo la realizzazione esecutiva del progetto per intervenire su diverse aree a rischio del nostro territorio, si stringono i tempi per arrivare all’appalto – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzione Stefano Rispoli – L’obiettivo è quello di arrivare al più presto all’esecuzione di tutte le opere finalizzate alla messa in sicurezza e alla perfetta funzionalità dei canali e dei fossati che si trovano in condizioni precarie e che attendono da tempo interventi di manutenzione, al fine di evitare problematiche stagionali quali allagamenti, smottamenti, frane. La manutenzione straordinaria riguarderà strada Belvedere, strada della Pace, la condotta delle acque meteoriche della Colonnetta, il canale di via Madonna delle Piane, fosso Scavolino, i canali di Montello-San Martino e quello al bivio di Brecciarola. Andiamo a sanare criticità annose che grazie al recepimento del finanziamento ministeriale e al lavoro fatto in questi 2 anni ci consentiranno di rispondere a quella che è un’emergenza e le condizioni meteo di questi giorni ce lo dimostrano,ma soprattutto alle istanze dei cittadini”.