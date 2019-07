Chieti, eventi atmosferici 10 luglio: ecco i moduli per la ricognizione danni

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, comunica che, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 10 luglio 2019, con forti piogge associate ad allagamenti e violente grandinate, la Regione Abruzzo ha predisposto i moduli per la ricognizione dei danni subiti.

Le schede, suddivise per attività commerciali, agricole e per i privati, sono pubblicate sulla home page del sito del Comune di Chieti www.comune.chieti.gov.it e nella sezione avvisi. Le stesse dovranno essere debitamente compilate e fatte pervenire al Comune di Chieti entro e non oltre il 18 luglio 2019 tramite PEC (protocollo@pec.comune.chieti.it) o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune, in Corso Marrucino, 81 (piano terra).

Alle schede di segnalazione è possibile allegare la documentazione idonea a documentare i danni subiti. Per i beni mobili privati registrati (autovetture e automezzi in genere) si potrà allegare una appendice documentale alla “Scheda Patrimonio Edilizio Privato” recante la documentazione relativa al danno.

Si precisa, infine, così come indicato dalla Regione Abruzzo, che le segnalazioni non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.