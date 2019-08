Chieti, Di Primio: “La piscina comunale non chiuderà”

Il Sindaco rassicura istruttori e personale dello stadio del nuoto

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio,ieri mattina, presso l o stadio del nuoto di Chieti, aderendo ad una richiesta dei Consiglieri Comunali Marco Di Paolo e Graziano Marino, ha incontrato gli istruttori e il personale dell’impianto natatorio assicurando loro che la piscina non chiuderà.

L’Amministrazione Comunale, infatti, è già al lavoro per perfezionare le condizioni di rinnovo dell’accordo con la FIN – Federazione Italiana Nuoto – per quanto riguarda la gestione dei contratti sportivi, e per l’impiego del personale non tecnico.

Nel frattempo il Sindaco ha garantito che le attività dell’impianto natatorio non cesseranno e che a breve sarà possibile fornire informazioni precise all’utenza circa la ripresa dei corsi di nuoto.