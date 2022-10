Chieti, controllo del territorio: i dati del mese di settembre 2022

CHIETI – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione delle attività illecite svolte dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Chieti, il personale della Squadra Volante nel mese di settembre ha svolto attività di controllo del territorio con l’impiego di 164 Volanti che hanno effettuato 80 posti di controllo, hanno identificato e sottoposto a controllo di polizia 1406 persone e 609 veicoli, contestando 11 infrazioni al codice della strada. Nel corso dei controlli sono state anche effettuate 2 perquisizioni e rinvenute sostanze stupefacenti di tipo cannabinoide per circa 4 grammi.

L’attività è stata mirata alla prevenzione dei reati predatori (furti, rapine, borseggi) e al controllo degli esercizi pubblici ubicati nelle zone della movida, soprattutto in Chieti Scalo, particolarmente nelle ore serali e notturne, anche al fine di prevenire episodi criminosi violenti. Gli agenti hanno controllato 5 locali commerciali adibiti all’intrattenimento e alla somministrazione di cibi e bevande.

Sono stati effettuati 168 interventi richiesti al 113, di cui 46 per soccorso pubblico, 13 per furti, di cui alcuni in esercizi commerciali e altri su autovetture, 11 per liti in famiglia e 18 per liti in genere, interventi che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 4 persone per reati contro la persona e il patrimonio, nonché all’inserimento di 10 segnalazioni nel portale “Scudo”, banca dati che le forze di polizia utilizzano per creare una mappatura delle liti sul territorio.

Sono stati inoltre effettuati 65 controlli a persone sottoposte a misure restrittive (arresti domiciliari, detenzione domiciliare etc..). Presso l’Ufficio Denunce sono state presentate 46 denunce prevalentemente per reati di frodi informatiche, danneggiamento e truffe on-line.