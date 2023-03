Numerose offerte di lavoro per aziende della provincia, principalmente nei comparti metalmeccanico, gomma e plastica, edilizia ma anche turismo

MOSCIANO SANT’ANGELO – Ha aperto da poco i battenti in viale Europa 23 la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group a Mosciano Sant’Angelo, per raccogliere le numerose richieste di personale di aziende della provincia di Teramo: sia per imprese produttive del territorio che, già da gennaio, hanno visto una buona ripartenza del mercato, sia per quelle legate al turismo, che hanno già urgenza di comporre il proprio organico in vista dell’estate.

Sono oltre 50 le opportunità di lavoro aperte in agenzia, per coprire appena possibile numerosi ruoli in diversi comparti: sia in produzione, per aziende metalmeccaniche, edili e legate al settore di gomma e plastica, sia a livello impiegatizio, per lavorare in uffici come quello commerciale, sia Italia sia estero, acquisti e IT.

“Le aziende del territorio che serviamo hanno un numero di dipendenti che oscilla tra i 50 e i 200”, ha argomentato Irene Liguori, Branch manager ADHR per l’Abruzzo, che prosegue: “Cerchiamo ad esempio operai generici per aziende metalmeccaniche, soprattutto giovani periti neo diplomati, mentre per il settore edile la necessità è di figure che vanno dal direttore e capo cantiere fino al muratore, manovale generico, geometra e responsabile di commessa. La difficoltà che riscontriamo anche in Abruzzo”, ha continuato Liguori, “si allinea a quella attuale di tutta Italia: c’è tanta richiesta e pochi candidati papabili, per questo invitiamo chi cerca lavoro in zona o vuole cambiare professione a contattarci”, ha concluso la Branch manager ADHR.

Il Gruppo, che conta a oggi 57 filiali in 8 Regioni italiane, ha 9946 lavoratori assunti presso le proprie aziende clienti, 245 dipendenti interni all’organizzazione, di cui l’81% donne, e 5344 persone che hanno frequentato i corsi di formazione organizzati da ADHR.

Per candidarsi alle offerte di lavoro della filiale ADHR Group di Mosciano Sant’Angelo, la prima aperta in Abruzzo, è possibile passare direttamente in sede o scrivere a mosciano@adhr.it.