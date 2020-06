Chieti, convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria

Il 10 giugno, all’ordine del giorno, anche la variazione di bilancio d’urgenza in esercizio provvisorio e l’approvazione di alcuni verbali

CHIETI – É convocato per mercoledì 10 giugno alle ore 15, presso la sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, in Corso Marrucino 97, il Consiglio Comunale per discutere il seguente ordine del giorno

approvazione verbali sedute 16 e 24 aprile; 25 maggio 2020 ratifica Delibera di Giunta Comunale 14 maggio n. 880: “Variazione di bilancio d’urgenza in esercizio provvisorio. Sanificazione degli ambienti e per lo straordinario della Polizia Locale e ulteriori donazioni da destinare a misure di solidarietà alimentare. Contenzioso originato dalla richiesta di risarcimento danni coneguente a demansionamento. Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenza 117/2018 del 24 maggio 2018 da parte del Tribunale di Chieti – sezione lavoro.

La seduta si terrà nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19. Qualora la seduta dovesse risultare infruttuosa per mancanza di numero legale, la seconda seduta si terrà venerdì 12 giugno alle ore 15.