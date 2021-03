Chieti, consegnato il nuovo mezzo per il trasporto scolastico dei disabili

Ferrara e Giammarino: “Un progetto solidale di mobilità garantita, a costo zero per l’Ente grazie alle forze economiche del territorio”

CHIETI – Consegnato nei giorni scorsi il nuovo mezzo di trasporto scolastico comunale per bambini con disabilità. Alla consegna tenutasi nell’area dell’autoparco comunale dove il mezzo è già in dimora, erano presenti il sindaco Diego Ferrara, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa Giammarino, Alda Attolini della PMG Spa, Rosy Viggiano coordinatrice trasporto di Chieti Solidale che gestisce il servizio, presenti la funzionaria Christina Cavallucci e l’autista Christian Incani.

“Sono lieto che questo speciale scuolabus, che rinnova la collaborazione fra Comune e società PMG per la mobilità garantita a servizio di attività scolastiche e sociali del Comune sarà operativo da subito – così il sindaco Diego Ferrara – Un servizio che riguarderà sia i casi di didattica in presenza previsti dalle normative nazionali e attivi anche sul territorio, che per altre specifiche finalità di servizio a cittadini con disabilità.

L’Amministrazione si fa promotrice di azioni solidali e di integrazione a tutti i livelli, questo mezzo contribuisce a ridurre la disparità di movimento di chi vive condizioni di disabilità e ad aumentare il livello di civiltà dei servizi pubblici”.

“Il mezzo è in comodato d’uso e questa consegna rinnova un contatto che esiste da tempo con la PMG che è una ditta specializzata nel servizio di trasporto scolastico di alunni con disabilità – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – Si tratta di un mezzo che ha un sistema di carico delle carrozzine, che può trasportare fino a 6 persone e sarà impiegato per servizi di vario tipo: trasporto scolastico innanzitutto, attività per il tempo libero e socializzazione, terapia, esigenze particolari. Il Comune ha dato il via a questo progetto nel 2008, il mezzo completamente nuovo, è a costo zero dell’Ente, grazie alla carrozzeria “brandizzata” e a un’operazione di marketing che la ditta porta avanti da anni sul territorio, veicolando anche le realtà che hanno sostenuto il progetto di mobilità garantita, svolto dal Comune in piena sinergia con Chieti Solidale. Si tratta di un’operazione di elevato valore etico e sociale, attorno a cui si mobilitano diverse fra le migliori risorse imprenditoriali della comunità, unite da un obiettivo comune: consentire di partecipare alla vita sociale, colmando il divario fra le persone. La nuova cordata rinnova per due anni questa possibilità, si tratta di imprenditori locali che vogliamo ringraziare per la risposta data e per una disponibilità non scontata, ma per noi preziosa, perché questo mezzo supporta i servizi socio assistenziali dell’Amministrazione che sono volti a promuovere l’integrazione, a migliorare la qualità della vita di ognuno a prescindere dalla sua condizione”.