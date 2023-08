Chieti, Commissione Pari Opportunità: c’é la proposta di ricostituzione

L’Amministrazione proporrà al Consiglio Comunale il testo per ricostituire l’organismo e un nuovo Regolamento sulle sue funzioni

CHIETI – Amministrazione al lavoro sulla riattivazione della Commissione delle Pari opportunità e sulla stesura di un nuovo e innovativo Regolamento su natura e funzioni di questo importante organismo, nonché sulle linee guida relative alla promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di genere. Il testo approderà a breve in Commissione per gli adempimenti necessari alla discussione e approvazione in Consiglio comunale.

“Con il nuovo regolamento e la ricostituzione della Commissione Pari opportunità secondo nuovi criteri, diamo seguito a un percorso che abbiamo voluto perché il tema fosse di riferimento chiaro e costante della nostra azione amministrativa – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Pari opportunità Chiara Zappalorto – Per questo più di un anno fa abbiamo approvato in Giunta una delibera per l’attivazione di politiche sulla parità di genere e per l’assunzione del bilancio di genere, una scelta finalizzata ad adeguare gli standard della città e a sostenere una serie di azioni rivolte alle donne che sono fra i soggetti più svantaggiati, oggi anche a fronte delle conseguenze sociali dell’emergenza pandemica, vista pure la mancanza di una normativa regionale sulla parità salariale. A parlare della necessità di strumenti per arrivare a questo fine, sono i dati: il tasso di occupazione femminile in Abruzzo, è pari al 46,4%, 3 punti sotto la media italiana del 2020 che è il 49%, questo a fronte di un tasso di occupazione maschile che è invece superiore a quello nazionale, pari al 68,7% (Italia, 2020, 67,2%) e Chieti non fa eccezione a riguardo. Non possiamo restare inerti e, soprattutto, come Amministrazione sensibile a queste tematiche, dobbiamo farci interpreti del necessario cambiamento e questo con la Commissione dedicata e il Regolamento, potrà accadere, perché avranno in seno compiti, finalità e un’inclusione che sono d’obbligo per una dimensione tanto importante. Intenti che andremo ad attuare, così auspichiamo, con il sostegno dell’intero Consiglio, chiedendo a tutte le forze rappresentate di condividere un percorso comune e trasversale. A tal fine ci auguriamo che sia cospicuo e serrato l’iter di approvazione della proposta di deliberazione, con l’obiettivo di reinsediare la Commissione in tempo per il 25 novembre, in modo da celebrare in modo concreto la giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere e in special modo quella che interessa le donne”.

“La proposta di deliberazione di un innovativo regolamento per l’istituzione di una nuova e diversa Commissione Pari Opportunità nel nostro Comune, è stata da me depositata in Presidenza già il 21 luglio scorso e si inserisce esattamente e concretamente nel contesto dell’Odg recentemente approvato in aula per la “promozione di iniziative volte ad un nuovo corso da darsi in seno all’amministrazione, e nella città di Chieti, rispetto ai temi inerenti le Pari ed eque opportunità di genere” – spiega la consigliera Barbara Di Roberto – L’iniziativa nasce a seguito di una specifica interlocuzione, anzi sollecitazione, arrivata proprio dall’Assessore Zappalorto che di recente ha assunto la relativa Delega e che ha da subito contestualizzato la necessità di rivedere una vecchia concezione del ruolo e della funzione della Commissione comunale sulle Pari Opportunità che ad esempio, tra le altre cose obsolete, non prevedeva la partecipazione di uomini nella sua composizione: fatto questo sicuramente superato dalla considerazione che le pari opportunità riguardano il Genere e che essa non può che farsi anche con il contributo degli uomini, sicuramente di quelli che hanno chiara la constatazione di quante sperequazioni esistano tra gli uomini e le donne, ad esempio sul piano della retribuzione lavorativa, nonostante l’imponente legislazione statale e sovranazionale volta al suo riequilibrio. Per la redazione esatta della Delibera da approvarsi, la proposta dovrà avvalersi, come previsto da Regolamento di Consiglio comunale, del supporto degli Uffici deputati e dovrà seguire gli iter dovuti anche in seno alla Commissione competente per un parere formale, ma essa sarà ulteriormente sviluppata nell’ottica e nell’indirizzo politico già dato dall’Assessorato, in sinergia e in continuità col filone intrapreso in Consiglio comunale che, con il voto favorevole dato all’intitolazione simbolica dell’Ufficio di Presidenza all’onorevole Nilde Iotti, prima Presidente donna della Camera dei Deputati, ha già riconosciuto e ribadito l’importante ruolo e funzione svolta dalle donne anche in seno alle Istituzioni democratiche del Paese. Come dire, se la parità di genere e uomo-donna non si può fare senza gli uomini, l’Amministrazione e la politica non può che farsi con l’imprescindibile contributo dato dal valore, inteso nel suo senso più ampio e generale, delle donne. Questa è la visione che ci unisce come rappresentanti di Consiglio e di Giunta e sicuramente questo sarà lo spirito che porterà a costruire nuovi atti e fatti anche sociali e civici nel nostro Comune e territorio”.