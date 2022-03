Chieti, check up medico gratuito per ragazzi dagli 11 ai 17 anni: ecco quando

I controlli si terranno giovedì 24 marzo e venerdì 25 marzo (orario 15-20) e sabato 26 marzo, dalle ore 9 alle 20

CHIETI – Check up medico gratuito per i minori dagli 11 ai 17 anni all’Avis di Chieti, in via Principessa di Piemonte, con le “Giornate laboratorio salute”. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Nel cuore dell’arcobaleno – Salute e benessere oltre la pandemia” di cui è capofila l’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara. I controlli si terranno giovedì 24 marzo e venerdì 25 marzo (orario 15-20) e sabato 26 marzo, dalle ore 9 alle 20. I check up sono effettuati solo su prenotazione chiamando al numero 348.2334502.

“I beneficiari saranno 40 minori che avranno la possibilità di essere sottoposti gratuitamente a controlli posturali, oculistici e nutrizionali – afferma Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – Con questa iniziativa vogliamo intercettare, in particolar modo, i bisogni delle famiglie che hanno rimandato visite mediche a causa della pandemia, di lunghe liste di attesa o che si trovano in difficoltà economiche. Basterà una telefonata per prenotare controlli celeri e gratuiti. Ricordo che tutte le attività che proponiamo sono realizzate grazie all’impegno e alla disponibilità dei volontari dell’associazione, che donano il loro tempo mettendosi al servizio degli altri. Lo stesso tipo di check up è stato già eseguito nel Poliambulatorio ‘Domenico Allegrino” su 80 minori di Pescara. Abbiamo ricevuto tantissime richieste da ogni parte della regione segno che iniziative come le ‘Giornate laboratorio salute’ offrono risposte concrete ai bisogni della comunità, soprattutto a quelli delle fasce più fragili della popolazione che si sono ulteriormente aggravati a causa della diffusione della pandemia”. L’iniziativa verrà ripetuta per 40 minori e con le stesse modalità, il 7-8 e 9 aprile a San Giovanni Teatino, nella sede del centro anziani

Il progetto “Nel cuore dell’arcobaleno” è stato ideato ed è coordinato dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara (capofila) che ha come partner le Associazioni Meridiani Paralleli di Chieti, le Avis comunali di Chieti e Francavilla, il CIF comunale di Chieti, l’Associazione Protezione Civile di San Giovanni Teatino (Chieti). Collaborano l’Istituto Comprensivo Pescara 1, il Convitto nazionale “G.B. Vico” liceo classico di Chieti, l’Istituto Comprensivo statale “G. Galilei” di San Giovanni Teatino, il liceo artistico, musicale, coreutico Misticoni-Bellisario (MiBe) di Pescara, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Chieti e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Giovanni Teatino. Il territorio interessato dalle azioni è quello delle province di Pescara e Chieti

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo; finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore. Risorse AdP anno 2020 e risorse aggiuntive 2020. Determina Dirigenziale n. DPG022/56 del 10.03.2021 di approvazione dell’Avviso. Determina di approvazione esiti n. DPG022/190 del 30/08/2021.