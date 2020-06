Chieti calcio, il presidente Mergiotti annuncia il ricorso

Il Consiglio Federale ha deciso la retrocessione di quattro squadre, tra cui il Chieti. Da decidere se il ricorso sarà individuale o congiunto

CHIETI – Il Consiglio Federale ha confermato la richiesta avanzata dalla Lega che prevede la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro squadre in classifica (36 i totale) per ogni girone di serie D, tra cui il Chieti.

Antonio Mergiotti, presidente del club neroverde ha annunciato di voler ricorrere contro la sentenza della Corte Federale. La delibera era attesa però, a suo parere, ha finito per calpestare diritti etici e sportivi, non ci rassegniamo, faremo ricorso in tutte le sedi per vedere riconosciute le nostre ragioni. Ora si dovrà scegliere se promuovere azioni legali individualmente, ogni club per proprio conto, oppure collettivamente, tutte insieme.