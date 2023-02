1° Gran Premio Sofer-Medaglia d’Oro Valentino Galli a Controguerra

CONTROGUERRA – Prima edizione del Gran Premio Sofer-Medaglia d’Oro Valentino Galli: è la prima corsa ciclistica della categoria juniores in Abruzzo e nel Centro-Sud Italia pronta al battesimo ufficiale domenica 12 marzo a Controguerra. Un appuntamento in grande stile di cui va dato ampio merito agli sforzi congiunti di Bike Academy Abruzzo e della Sofer Carpenterie della famiglia Galli (con il titolare Luciano con i figli Ilenia e William) in collaborazione con AbMol Eventi.

Dal 1992 la Sofer Carpenterie srl con sede a Controguerra (Teramo) opera nel campo dell’edilizia e si è sempre contraddistinta per qualità e innovazione tecnologica nella fornitura di tondino di ferro presagomato per cemento armato. Oltre a dare il nome alla corsa juniores, da quest’anno la Sofer ha assunto il primo nome della squadra UCI Continental affiancando Savini Due e la OMZ guidata dal team manager Stefano Giuliani e della quale sono direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi.

La corsa juniores, sotto l’egida del comitato regionale FCI Abruzzo, ha il suo fulcro generale presso lo stabilimento della Sofer nella zona artigianale di Contrada Piane Tronto in cui si sviluppa il percorso di 90 chilometri (partenza alle 10:00, 15 giri di un anello di 6 chilometri con una breve ascesa che conduce al bivio di Controguerra paese).

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Controguerra e il supporto degli altri sponsor Monzon Vini, Tenuta Antonini, Italfer, Cascioli, Sirio e Selle Smp, il Gran Premio Sofer parte con ottime credenziali per essere non solo la prima gara juniores del calendario 2023 nonché la più ambita dai corridori che vorranno festeggiare sul traguardo di Controguerra il primo successo in assoluto di questa nuova stagione su strada.