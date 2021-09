Chieti, bando per la riqualificazione dell’ex Pescheria di Via Arniense

Ex Pescheria, il progetto approda sulla piattaforma telematica per individuare il destinatario dell’appalto

CHIETI – Manifestazione d’interesse al via sulla piattaforma TuttoGarePA accessibile tramite il link sul sito del Comune per il progetto di “Riqualificazione architettonica e recupero funzionale dell’ex Pescheria di Via Arniense”, finanziato con fondi POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 6.7.1.

“Anche questo appalto si appresta a diventare cantiere per l’esecuzione di tutte le opere e di riqualificazione architettonica e recupero funzionale dell’ex Pescheria di Via Arniense”– così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli – Il progetto, dell’ammontare di 267.000 euro, prevede una serie di interventi sulla struttura, quali la realizzazione di pareti divisorie in mattoni forati, la realizzazione di soffitti in cartongesso con caratteristiche fonoassorbenti, la demolizione della pavimentazione esistente e il rifacimento della nuova in parquet in legno di rovere chiaro, la tinteggiatura e, infine, la realizzazione dell’impianto termico, di quello idrico, elettrico e fognario, di cui era fino ad oggi sprovvista.

Il passaggio sulla piattaforma per individuare il soggetto che effettuerà i lavori è un altro passo verso la realizzazione e verso il concreto utilizzo di queste risorse, affinché nei tempi previsti dal capitolato potremo avere degli spazi centrali interamente rinati, dove ospitare manifestazioni, eventi, appuntamenti culturali e spettacoli. Una piazza che aggrega e continuerà a farlo raccontando la sua storia che arriva dal passato, ma coniugandola al futuro, in una nuova veste”.