Chieti, allacci del gas in via Piaggio al centro dell’incontro odierno

L’assessore De Cesare: “Risolto un problema storico che ha tenuto l’area produttiva per tanti anni fuori dalla rete. In aprile collegate anche via Gramsci, via Atessa e via Fosso Paradiso”

CHIETI – Buone notizie su un importante completamento della Rete gas della zona industriale a servizio delle aziende di via Piaggio e di alcune zone della città sono state al centro della conferenza stampa tenutasi oggi in presenza del il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Paolo De Cesare e di Mario Paolini e Guglielmo Di Pasquo della 2i Rete Gas, con cui si è fatto il punto sui lavori già in corso e sulle zone, produttive e private, interessate dal completamento delle linee.

“Dopo un’attesa durata troppi anni, oggi possiamo dire completato un aspetto importante per i servizi infrastrutturali della città rivolte alle nostre attività produttive che finalmente potranno allacciarsi alla rete cittadina del gas metano – così il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Paolo De Cesare – Parliamo di realtà rilevanti per la nostra città, che fino ad oggi vivevano il disagio di dover approvvigionarsi da sole. Grazie al nostro confronto con il gestore della rete, abbiamo risolto a costo zero per l’Ente il problema in una zona dove insistono realtà come la Sixty, WTS, Strade e Ambiente, Pietrangelo, Nippon Gases, MG imballaggi, Leonardo, Ilas, Azienda Iacovone, Geba Fp meccanica, la ESA del Serpellini, Emoter, Comec del gruppo Trevisan, l’aquilana Petroli e la Fratelli Ravagli Officina, che se lo vorranno ora potranno allacciarsi e fruire del gas metano. I lavori sono già partiti e saranno completati prima dell’estate, in tutto si tratta di 2 km di infrastruttura compreso anche il ripristino del manto stradale su via Piaggio.

Un lieto fine, ottenuto con la piena collaborazione del settore Lavori pubblici e dell’assessore Stefano Rispoli, perché sin dall’insediamento abbiamo dialogato in modo costruttivo e incrociato comuni interessi: il Comune quello di dare servizi essenziali alle attività, soprattutto in un periodo sensibile qual è quello che stiamo vivendo; l’azienda quello di poter meglio agire sulla rete, grazie alla soluzione di un’impasse che ha di fatto fermato investimenti proficui per entrambi.

Tale operatività ha reso così possibile anche il completamento degli allacci a servizio di privati residenti su via Gramsci, via Atessa e via Fosso Paradiso, che potranno fruire della rete da aprile. Il Comune aveva investito fondi pubblici nel 2013, consegnandoli nel 2014 alla rete gas, ma ferma per via dei mancati allacci di cui l’Ente non ha mai voluto farsi carico, nonostante la somma fosse pari a circa 7.000 euro. Ma con l’azienda continua il confronto e il lavoro di analisi e monitoraggio del territorio per risolvere anche altre problematiche nel lungo periodo. Stiamo infatti conducendo uno studio per verificare se ci sono zone scoperte per a fornitura di gas metano su cui intervenire”.

“Al fine di risolvere ci siamo fatti carico dell’onere degli allacci, ottimizzando i nostri investimenti sul territorio – spiega il geometra Mario Paolini della 2i Rete Gas – e facendo rientrare le somme nel calcolo complessivo degli oneri investiti dall’azienda e che si porterà ad ammortamento nella gestione degli impianti. Da quando si è insediata la nuova amministrazione abbiamo immediatamente ricevuto richieste di incontri per fare sinergia e cominciare a lavorare insieme, a cui abbiamo dato riscontro con la realizzazione di queste opere. Ci sentiremo spesso anche per il lavoro a venire, perché Chieti è cresciuta e il suo territorio è giusto che sia coperto per intero con il servizio”.

“A giovarne saranno anche i nuovi utenti – conclude Guglielmo Di Pasquo, per il marketing dell’azienda – per il 2021 abbiamo infatti promosso una campagna per l’attivazione e l’allacciamento del gas azzerando il contributo di 77 euro e riducendo a 200 euro più IVA onnicomprensivi, tutte le spese”