Chieti, 1000 studenti impegnati in 52 laboratori didattici sul riciclo

Fino al mese di dicembre i ragazzi saranno coinvolti in attività finalizzate a comprendere l’importanza per l’ambiente della riduzione dei rifiuti assumendo comportamenti virtuosi in materia di raccolta differenziata

CHIETI – “Sono iniziati nei giorni scorsi, alle Scuole primarie S. Andrea e via Amiterno e alla Scuola dell’Infanzia del Tricalle, i laboratori dedicati ai bambini per insegnare (giocando) come riciclare correttamente i rifiuti e come ridurne al massimo la produzione”. A darne notizia è l’Assessore alla Gestione della Raccolta Differenziata, Alessandro Bevilacqua.

«L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consorzio Formula Ambiente – spiega l’Assessore Bevilacqua – ha voluto fortemente la realizzazione di un ciclo di laboratori per insegnare ai bambini e ai ragazzi il rispetto dell’ambiente attraverso la crescita della consapevolezza verso il materiale di scarto, il rifiuto o il riciclabile. I laboratori previsti saranno 52 e si svolgeranno in 46 differenti classi, interesseranno circa 1000 tra bambini e ragazzi e termineranno a dicembre 2019. Con questo ciclo di laboratori stiamo ponendo le basi per migliorare il futuro della città attraverso i giovani: sono loro che possono portare nelle case le corrette pratiche di conferimento e a loro è affidata la speranza per un futuro sostenibile del nostro ambiente».