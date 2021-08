“Chiacchiere da aperitivo” e festa patronale a Bolognano

Il Sindaco: “Saranno conferite targhe di ringraziamento a due medici e una infermiera per il loro impegno sul fronte covid. Riconoscimento anche ad un giovane talento emergente di Bolognano”

BOLOGNANO – “Prosegue con successo la programmazione del cartellone estivo di Bolognano, partito il 4 agosto e che si concluderà il 29. Domani, lunedì 23, sarà di scena – a partire dalle ore 20.00 in piazza Italia – ‘Chiacchiere da Aperitivo’ con Jazz, scrittori, cultura e segreti d’Abruzzo. La musica Jazz dei Sweet & Low del Maestro Lello Tiberi accompagna un susseguirsi di ospiti che racconteranno l’Abruzzo nel tempo fino ai consigli olistici per il benessere del corpo. Antonio Farchione svelerà segreti e tradizioni nascoste con ‘Abruzzo, la sua cultura popolare, il passato contadino tra tradizioni, credenze e superstizioni’, edizioni Costa. Misteri e storia con Rita Pezzella, guida turistica, autrice di ‘Ve lo racconto io l’Abruzzo, fatti e personaggi che hanno fatto la nostra storia fino all’unità d’Italia’. Marco Battista, scrittore e esperto olistico, parlerà di benessere fisico. Il palcoscenico naturale sarà impreziosito dai quadri di Sandra Iacobucci.

A moderare i dibattiti sarà la giornalista Angela Curatolo. Quello di domani è senza dubbio l’appuntamento più atteso da residenti, visitatori e fedeli, per la concomitanza con i festeggiamenti padronali della festa del “sacro cuore di Gesù” presieduti dall’arcivescovo Monsignore Bruno Forte. La messa, in programma alle ore 18.00 nella chiesa di Piano d’Orta “Sacro cuore di Gesù“ , sarà trasmessa in diretta tv su Rete8. A seguire, si svolgerà la tradizionale manifestazione religiosa, accompagnata dalla banda di Lettomanoppello. E’ questa la serata che ho scelto, insieme all’Amministrazione comunale, per rivolgere un pubblico ringraziamento ai due medici, Chiara e Giovanni Marulli, e all’infermiera Maria Grazia D’Intino, già consigliera comunale Bolognano, per l’impegno e la professionalità profusi soprattutto durante i momenti più critici della pandemia. Sempre in prima linea e con il sorriso, nell’effettuare tamponi e vaccini, nella sede sanitaria di Piano d’Orta, consentendo al nostro territorio di vantare l’80% della copertura vaccinale.

Un grazie sincero e un riconoscimento al merito anche per ciò che continueranno a fare finché si renderà necessario per debellare l’emergenza da coronavirus. Quello al personale sanitario non è l’unico riconoscimento che intendiamo rivolgere. In perfetta linea con lo spirito della kermesse estiva che, ne valorizzare l’animo culturale del nostro territorio vuole promuovere anche nuovi talenti, renderemo omaggio alla nostra Deborah Di Rico, giovane cantante emergente, reduce dalle selezioni ad ‘Amici’ di Maria De Filippi, che canterà alcuni brani in apertura di serata. A lei andrà una targa che esprime tutto il nostro affetto ed un grande incoraggiamento a credere nei propri sogni che vanno inseguiti con serietà e dedizione. Come sempre, a garantire ordine, sicurezza e rispetto di tutte le normative anti covid, saranno presenti per tutta la durata della manifestazione, gli uomini della Protezione civile intercomunale sezione di Bolognano”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.