“Che pacchia, ragazzi! Storie dis-umane”, Carmelo Pecora a Pescara

Il 29 luglio sarà ospite a Parco Villa Sabucchi per il secondo appuntamento del progetto “I Fiori della Memoria” a cura della Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova

PESCARA – La Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova propone, come secondo appuntamento del progetto “I Fiori della Memoria”, realizzato in collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e altre associazioni, un incontro con l’ex ispettore capo della Polizia e ora autore e paladino dei diritti civili

Nato in Sicilia, ad Enna, e trasferitosi in seguito in Romagna, dove ha lavorato come ispettore capo della Polizia Scientifica nella Questura di Forlì, Carmelo Pecora – ospite il 29 luglio, a Pescara, alle ore 18.30, nel Parco Villa Sabucchi – racconta, attraverso i suoi libri, i fatti, che spesso ha vissuto in prima persona, di uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita in nome di un qualche senso di giustizia e libertà. E propone di continuare a far luce sui tanti diritti umani ancora violati nel nostro e negli altri Paesi con l’obiettivo di non dimenticare i valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Nel corso dell’evento, organizzato dalla Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova in collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi-Palermo e l’ ANPI Pescara, Carmelo Pecora presenterà il nuovo libro, dal titolo “Che pacchia, ragazzi! Storie dis-umane”.

Dialogheranno con l’autore il presidente provinciale di ANPI Pescara, Nicola Palombaro, e la direttrice artistica e organizzativa della Compagnia dei Merli Bianchi, Margherita Di Marco.

L’appuntamento fa parte del percorso itinerante de “I Fiori della Memoria – incontri con gli autori”, un progetto culturale e artistico ideato dalla Compagnia dei Merli Bianchi in collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e una nutrita rete di associazioni locali e nazionali aderenti.

L’obiettivo è quello di promuovere la “memoria attiva” ossia di ricordare, raccontare e fare esperienza pratica e di ricerca su temi inerenti valori fondamentali riguardanti l’impegno civile, il rispetto della dignità e dei diritti umani, la legalità democratica, la tutela e l’educazione dei minori, l’informazione e la formazione di cittadini consapevoli attraverso gli strumenti dell’incontro, del dialogo e dell’arte.

Sempre nell’ambito de “I Fiori della Memoria”, è previsto un nuovo incontro con Carmelo Pecora il 30 luglio, ad Ortona, alle ore 19, nella sala Eden, in collaborazione con la Consulta Giovanile locale. Nel mese di agosto sarà la volta di Giovanni Impastato e del suo nuovo libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino Impastato”. Previsti quattro appuntamenti: il 4 agosto, alle ore 18, nella sede della Scuola Verde di San Pietro di Isola del Gran Sasso (Teramo); il 5 agosto, alle ore 21, nel Laboratorio della Ragione a Roseto degli Abruzzi (Teramo); il 6 agosto, alle ore 21, nella sede del FLIC Festival di Lanciano (Chieti) in collaborazione con Dafne Onlus; e, infine, il 7 agosto, alle ore 18, nei locali dell’ANPI di Pescara.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti-Covid. Per info contattare il 3406072721 oppure scrivere a info@compagniadeimerlibianchi.it .