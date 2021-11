Diretta Cesena – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Lunedì 8 novembre alle 21 si gioca Cesena – Pescara per la 13° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Cesena – Pescara, che si giocherà lunedì 8 novembre allo Stadio “Dino Manuzzi” con calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Pistoiese e in classifica sono al secondo posto, a tre lunghezze dalla capolista Reggiana, con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta; 15 gol fatti e 5 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dal successo casalingo di misura contro l’Olbia grazie al gol di Drudi e sono quarti, a pari merito con Siena e Ancona Matelica, a quota 20 punti, con un percorso di 5 partite vinte, 5 pareggiate e 2 perse, con 20 reti realizzate e 17 incassate. In settimana, invece, sono stati eliminati dalla Coppa Italia dal Teramo, dopo aver perso per 1-0 al “Bonolis”.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Cesena – Pescara, valida per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Marco Lencioni di Lucca. Quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze.

La presentazione del match

QUI CESENA – La formazione di casa potrebbe schierare il consolidato modulo 4-3-2-1, con Nardi in porta e Ciofi, Mulé, Gonnelli e Favale a formare il blocco difensivo. A centrocampo Berti, Rigoni e Ardizzone; sulla trequarti potremmo trovare dal 1′ Pierini e Tonin, alle spalle dell’unica punta Bortolussi.

QUI PESCARA – Probabile modulo 4-3-3, con in porta Di Gennaro e in difesa composta dalla coppia centrale Frascatore-Ingrosso e ai lati da Illanes e Zappella. A centrocampo troviamo invece Memushaj, Pompetti e Nzita. Tridente offensivo composto da Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Cesena – Pescara

CESENA (4-3-2-1) Nardi, Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Berti, Rigoni, Ardizzone; Pierini, Tonin; Bortolussi. Allenatore: Viali

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Gaetano Auteri.

Foto di archivio