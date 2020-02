A Santa Maria Imbaro il seminario Certing e Working

Il seminario, a partecipazione gratita, si terrà il 7 febbraio presso il Patto Sangro Aventino in Via Nazionale a Santa Maria Imbaro

CHIETI – I Consigli degli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Chieti e Pescara – attenti alle opportunità di crescita delle competenze e delle professionalità dei propri iscritti ed in sinergia con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – organizzano un seminario sulle attività di CERTing e WorkING venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 14.30 presso il Patto Sangro Aventino in Via Nazionale a Santa Maria Imbaro.

Interverranno Giuseppe Totaro, Presidente Ordine degli Ingegneri di Chieti, Marco Pasqualini, Presidente Ordine degli Ingegneri di Pescara, Massimo Staniscia, Consigliere Ordine degli Ingegneri di Chieti e referente della Commissione Ingegneria dell’Informazione, Paolo Evaristo Mancini, Consigliere Ordine degli Ingegneri di Pescara.

Le relazioni saranno tenute da Stefano Calzolari del Consiglio Nazionale Ingegneri e delegato CertIng su “CertIng: una certificazione “totale” delle competenze”, da Alberto Castori, Direttore della certificazione CertIng che tratterà della “Certificazione delle competenze degli Ingegneri, fatta dagli ingegneri”; chiuderà i lavori Gianni Massa, Vicepresidente del Consiglio Nazionale Ingegneri e ideatore Working che parlerà del “CNI: il nuovo portafoglio di servizi per gli iscritti”.

La partecipazione al seminario è gratuita e dà diritto al conseguimento di 3 Crediti Formativi Professionali.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al fine di valorizzare le competenze, le conoscenze e le esperienze acquisite nell’esercizio della professione, ha istituito l’Agenzia Nazionale per la Certificazione delle competenze degli Ingegneri – CERTing, accreditata dal 2019 da Accredia “Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico”.

Gli Ingegneri che seguiranno volontariamente l’iter procedurale proposto da CERTing offriranno alla collettività in cui essi operano una garanzia e una tutela conseguita attraverso la certificazione delle competenze verificate dall’Ente. La garanzia delle competenze è un punto cardine nell’istituzione degli Ordini professionali. La certificazione permette di far conoscere al territorio l’evoluzione professionale, le esperienze e le competenze dell’Ingegnere nel tempo e non solo quelle possedute al momento dell’iscrizione.

Inoltre, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Fondazione CNI ha istituito in rete con gli Ordini Territoriali, che hanno aderito al progetto, “WorkING” una piattaforma di servizi per gli ingegneri.

All’interno della piattaforma WorkING troviamo: WI_LAVORO che permette di dare delle opportunità di lavoro professionale attraverso una mappatura nazionale, internazionale per la selezione delle competenze e delle professionalità; WI_SL che permette di dare dei servizi per il sostegno del lavoro autonomo, quali strumenti attivi per l’avvio alla professione, per la ristrutturazione e il riassetto delle professioni, voucher per la formazione, politiche attive per orientamento ed inserimento e/o reinserimento di collaboratori; WI_BANDI che offre un servizio per la ricerca di bandi per ingegneria e architettura, e strumenti, informazioni e pubblicazioni con esempi pratici per gli Ingegneri, liberi professionisti e RUP.